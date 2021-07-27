زيارة عاجلة من قائد الجيش اللبناني لمصر.. لهذا السبب

في ظل التطورات المتلاحقة في لبنان لتشكيل الحكومة الجديدة، أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء ،بأن قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون سيتوجه لزيارة مصر.

ويواصل العماد جوزف عون جولاته الخارجية لحصد الدعم للجيش. بحسب وصف الإعلام اللبناني.

وتأتي زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون يزور القاهرة اليوم، بدعوة رسمية من رئيس أركان الجيش المصري، وذلك حسبما ذكر موقع “الكتائب” اللبناني.

ومؤخرا، زار سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق مصر حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى وعددا من كبار المسؤولين.

وأكد السيسي دعم مصر الكامل للمسار السياسي من أجل استعادة الاستقرار في لبنان.

جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية المكلف في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية إنه يسعى لتشكيل حكومة اختصاصيين في لبنان، بأسرع وقت ممكن.

وقال ميقاتي إنه يسعى لتشكيل حكومة اختصاصيين في لبنان، وذلك بعد أن تم تكليفه بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على 72 صوتا مقابل 42 لا تسمية وصوت واحد لنواف سلام وغياب 3.