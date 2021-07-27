مأساة تهز الوراق.. انهيار عقار من 4 طوابق في القومية.. انتشال جثة صاحبه وإنقاذ زوجته.. إخلاء المباني المجاورة لتعرضها للتصدع.. شهود عيان يروون الوقعة.. والنيابة تكشف المخالفات

تصدع مبان مجاورة والمحافظة تقرر إخلاءها من السكان

النيابة:

التصريح بدفن جثة "روماني" ضحية العقار المنكوب

انتداب لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار

شهدت منطقة الوراق بالجيزة فجر اليوم الثلاثاء، انهيار عقار مكون من 4 طوابق بشارع أبوالنصر متفرع من شارع القومية العربية، وأدى الانهيار إلى تصدعات وانهيار جزئى بعقارين مجاورين، حيث تم إخلاؤهما من السكان دون المنقولات، كما تم تشكيل لجنه هندسية لمعاينة العقارات المجاورة.

وكشف شهود العيان وسكان الشارع تفاصيل الانهيار الذى أفزعهم عقب انهيار العقار بالكامل، مع جزء اخر من احد العقارات المجاورة بجانبه حيث سيطر الحزن والخوف علي سكان العقارات المجاورة، والتي تأثرت بسبب انهيار عقار الوراق، الذي نتج عن انهياره تصدع عقارين اخرين في نفس الشارع، خائفين من انهيار عقارات اخري في الشارع.

وتحدثت سيدة من سكان العقار الذي يجاور العقار المنهار، لـ عدسة "صدي البلد"، اثناء بكائها خوفًا من انهيار عقارها ، وأوضحت مدي خوفها وقلقها من منظر انهيار العقار صباحًا، ووصفت احدي اهالي المنطقة لحظة سقوط العقار، قائلة: "كان منظر صعب اوي واتخضيت، البيت وقع فوق الناس والأسر، الأطفال بس خرجوا لكن ملحقوش يخرجوا حد تاني".

وانهارت السيدة في البكاء خوفًا علي اسرتها وبيتها من الانهيار، قائلة: "احنا في البيت اللي جنبه ميستحملش، وخايفة ليقع الصبح زي البيت دا، ونموت احنا والعيال ومنقدرش نخرج"، وأكد أحد الأهالي، أن مالك العقار رفع المنزل طابقين مخالفين بدون ترخيص، ولم ينفذ قرار الترميم الذي حصل عليه من الحي، وعلي الرغم من تحذيره أكثر من مرة الا أنه لم يستمع لأحد، علي الرغم من أن حوائط المنزل مائلة.

وتوفي صاحب العقار تحت الأنقاض، في محاولة منه لانقاذ اطفاله، الذين نجح في اخراجهم بأمان، بينما خرجت زوجته من تحت الأنقاض ببعض الكسور والكدمات، وناشد أحد الأهالي المسئولين والرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتم توفير مسكن لهم في مكان آخر آمن، بعيدًا عن تلك التهديدات التي قد تودي بانهاء حياتهم، فلا يوجد مسكن لهم أخر غير الشارع.

جدير بالذكر أن قوات الحماية المدنية استخدمت قواطع الحديد المسلح لفصل حديد التسليح، بالإضافة لإيقاف عمل اللودر في رفع الأنقاض واستخدام الأيدي والمعدات الخفيفة وذلك عقب الإستماع لصوت استغاثة سيدة أسفل الأنقاض، فيما انتشلت الأجهزة الأمنية في الجيزة، جثة مالك عقار الوراق المنهار من أسفل الأنقاض، حيث تمكنت وحدات الحماية المدنية من انتشال جثمان ر. م من أسفل الأنقاض بواجهة العقار، وبالانتقال والفحص تبين ان العقار المنكوب مكون من ٦ طوابق، وأنه سقط في ساعات الصباح الأولى.

وتباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة انهيار العقار، وأمرت النيابة، باستدعاء مهندسي رئاسة حي الوراق، للاستماع لأقوالهم في واقعة الانهيار، وأيضا صدور قرار بشأنه منذ شهرين، وطلبت النيابة تقريرا عن الحالة الصحية لزوجة مالك العقار والتي تم انقاذها من أسفل الأنقاض، وصرحت بدفن جثمان روماني فوزى ٣٢ سنة، ضحية العقار وذلك عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وأمرت بانتداب لجنة هندسية من المحافظة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار في الوراق.