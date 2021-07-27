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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يوافق على رحيل لاعب الزمالك.. تفاصيل

باتريس كارتيرون المدير
باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات ملف رحيل عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قرر رحيل عبد الله جمعة عن صفوف الفريق .

وأوضح أن عبد الله جمعة أصبح خارج حسابات الجهاز الفني لنادي الزمالك بعد كثرة شكواه من الإصابة التي تعرض لها يغيب عن معسكر الفريق المغلق على هامش الاستعداد لمواجهة غزل المحلة .

وتابع:" نادي بيراميدز يرغب في ضم عبدالله جمعة الذي يتبقى له موسم واحد فقط مع الزمالك، في الوقت الذي يوافق فيه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض على رحيل اللاعب.


وفي سياق آخر عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء.

وشهدت الجلسة شرح العديد من الأفكار الفنية والخططية المراد تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا  لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الثلاثاء.

وشارك شيكابالا في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية وانتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له.


واكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بخوض بعض الإطالات بدلا من المران الصباحي اليوم الثلاثاء.

وفضل الجهاز الفني للزمالك عدم إقامة المران الصباحي للفريق خوفاً من تعرض اللاعبين  للإرهاق، وذلك بعد الفوز على منتخب القسم الثاني بسباعية نظيفة في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين أمس على هامش المعسكر المغلق بمدينة برج العرب.

وواصل حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي في المران الجماعي مساء اليوم الثلاثاء.

ويخضع إمام لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك في ظل معاناته من إجهاد عضلي.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة في المران الجماعي مساء اليوم الثلاثاء.

وخضع لاعبو الفريق لبعض تمارين الاستشفاء بعد الفوز على منتخب القسم الثاني بسباعية نظيفة في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين أمس على هامش المعسكر المغلق بمدينة برج العرب.

ودخل فريق الزمالك في معسكر مغلق في أحد فنادق مدينة الإسكندرية، وذلك على هامش فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري بسبب إقامة دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمباراة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم ٣ أغسطس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد ٦١ نقطة.
 

 

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