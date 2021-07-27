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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عمالقة الفن

صابرين: أنا محظوظة في مسيرتي بالعمل مع عمالقة الفن

الفنانة صابرين
الفنانة صابرين

عرضت الإعلامية لميس الحديدي،  أثناء لقائها مع الفنانة صابرين، عددا من مشاهدها في أعمال مختلفة أهمها “ أم كلثوم  والجماعة".

وعلقت صابرين قائلة: "لما بشوف   كل ده بقول معقولة انا عملت كل ده   حاسة أني برتعش وأنا بشوف".


وأضافت خلال  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلة: "دائماً أرائي صادمة ودي حاجة جميلة.. التمثيل بقدر عليه فيه سيناريو  وكلام بقوله لكن غير كده ".


وكشفت أنها محظوظة  في مسيرتها الفنية بلفيف الاباطرة من المخرجين والكتاب والزملاء الصحفيين في كافة الاعمال الفنية التي قدمتها في مسيرتها الفنية قائلة : " كنت محظوظة   كل فترة  في مسيرتي  الفنية  عملت خطوة  جديدة  وعملت  حاجة مختلفة بقدم شيء مختلف سواء  افراح القبة أو قبلها الجماعة وغيرها   كل خطوة في حياتي فيها حاجة جديدة ".


ورداً  على سؤال الاعلامية لميس الحديدي  حول   إختلاف   أدوارها التي قامت بها  بما وصفته بالانقلاب 360 درجة   في أدوار مختلفة بين التراجيدي والكوميدي   ضاربة بمثال بإختلاف   الشخصيات كليىة  في دور زينب الغزالي في مسلسل الجماعة مقارنة بصالحة  في شيخ العرب همام   قالت صابرين :   " المشهد  الواحدة في شخصية مثل شخصية " صالحة " في  مسلسل شيخ العرب همام فيها كل الشخصيات تراجيدي وكوميدي وقسوة   .. وكنت بقول لعبد الرحيم  كمال وقتها   المشهد فيه كل الشخصيات   .. وده من حظي ".


 

لميس الحديدي الفنانة صابرين صابرين ام كلثوم الجماعة

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