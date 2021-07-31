برلماني عن إنشاء جواز سفر صحي إلكتروني:الدولة تتعامل مع أزمة كورونا بكفاءة

قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن عمل تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) والذي يتم عمله ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، سيكون له دور مهم في معرفة شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، وهو أمر في غاية الأهمية حيث إن راغبي السفر كانوا يعانون بشكل كبير بشأن إثباتهم الحصول على اللقاح والشهادات المعتمدة التي تثبت ذلك.

وأضاف القطامي في تصريحاته أن هناك تجاوبا كبيرا من قبل الدولة المصرية حول الأزمات التي مرت بها، موضحا أن هذا الأمر سيكون له دور في إنهاء إشكاليات الزحام وتعطل مصالح المواطنين والمشكلات التي كانوا يعانوا منها حول إثبات حصولهم على اللقاح.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة توخي الحذر وعدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الإحترازية، مشيرا إلى ان الفيروس دائم التحور وهذا أمر يستوجب من الجميع النظر إلى الأزمة بعين الإعتبار حيث إن العالم منذ أن عرف بانتشار فيروس كورونا، رصد الكثير من التحورات للفيروس المسبب لهذا الوباء.