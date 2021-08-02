التعليم تنفي تسريب امتحاني الجيولوجيا والتفاضل قبل توزيعهما على لجان الثانوية العامة

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لكل ما أُثير على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بشأن تسريب امتحان الجيولوجيا والتفاضل ”قبل توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021".

‎وقالت غرفة عمليات التربية والتعليم: ما تم تداوله من صور لـ امتحاني الجيولوجيا والتفاضل على جروبات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”؛ ليس له علاقة بالامتحان الأصلي نهائيًا.

وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، بعدم الانسياق وراء ما يتم نشره على صفحات الغش مثل شاومينج وأعوانه طوال فترة امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن مباحث الإنترنت ترصد كل هذه الجروبات والصفحات للتعامل مع اصحابها تباعا بالقانون.

ويصل اليوم الاثنين الموافق 2 أغسطس 2021 ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 "الشعبة العلمية" إلى نهايته، ويعد اليوم هو آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2021.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة 2021 “شعبة علمي علوم” امتحان ( الجيولوجيا والعلوم البيئية) بإجمالي 292 ألف و428 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

كما يؤدى طلاب الثانوية العامة “شعبة علمي رياضة” امتحان الرياضيات " التفاضل والتكامل " بإجمالى 100ألف و435 طالب/ وطالبة على مستوى الجمورية.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2021

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة 2021 لن يتم إعلانها قبل منتصف الشهر.

وقال وزير التربية والتعليم، أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 قد يتطلب الأمر يومان أو ثلاثة بعد هذا التاريخ للتنسيق مع التعليم العالي بخصوص ضوابط التنسيق لهذا العام في ضوء النتائج النهائية.

وأكد وزير التعليم، أن الوزارة سوف تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع التعليم العالي ولن نصرح بأى شئ عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة، وإذ نهيب بالإعلاميين عدم إثارة هذا الموضوع قبل انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة.

وقال وزير التعليم: في ضوء ما سبق فإننا غير مسؤولين عن أى اجتهادات صحفية أو إشاعات أو اجتهادات فيسبوكية قبل الإعلان الرسمي.

وأضاف: رسالتنا للأبناء من الطلاب وأولياء أمورهم أن النتائج مطمئنة والتصحيح لا تشوبه شائبة وبإذن الله نهنئ أولادنا المجتهدين قريبا.

تنسيق الجامعات 2021

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر عن رفضه وعدم اقتناعه بالتوقعات التي تروج لـ أن تنسيق الجامعات هذا العام سيكون عال بشكل سيظلم طلاب الثانوية العامة المجتهدين.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه لا يمكن التنبؤ من الآن ، بالتنسيق والحد الأدنى للكليات ، قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 الكاملة .

وردا على مطالبات تطبيق امتحانات القدرات للقبول في الكليات هذا العام ، قال وزير التربية والتعليم : هذه فكرة جيدة ولكنها من شأن وزارة التعليم العالي فقط ، مشيراً إلى أنها ليست أمرًا سهل التطبيق ولكن قد يتم بحثها في السنوات القادمة.

وطمأن وزير التعليم أولياء الأمور القلقين على مصير ابناءهم بسبب ظاهرة الغش الالكتروني التي تتكرر في امتحانات الثانوية العامة قائلا : قلت كثيرا ان الغشاشين لم يستطيعوا الحصول على درجات كما يتم الترويج له نظرًا لاختلاف النماذج وضيق الوقت وعدم صحة الإجابات المرسلة ، وكذلك معرفتنا بالكثيرين منهم .

مراحل التشكيك في امتحانات الثانوية العامة 2021

سرد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مراحل التشكيك في امتحانات الثانوية العامة 2021.

وقال وزير التربية والتعليم : لا يخفى على أحد ما نتعرض له في امتحانات الثانوية العامة الحالية من محاولات مستميتة للتشكيك في مصداقيتها بكافة الطرق.

وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه مما يحدث من ادعاء يومي بتسريب الامتحانات ، ونشر وتصوير صفحات الغش الالكتروني ثم النغمة الجديدة التي تدعي تغيير النتيجة مقابل أموال!

وأضاف وزير التربية والتعليم : أود ان أطمئن السادة أولياء أمور الطلاب المجتهدين ، أن الغشاشين لن يحرزوا مجاميع كبيرة كما يتم الادعاء ، ونحن صححنا الإجابات لكثير من المواد ولم ينجحوا في هذا، نظرا لاختلاف النماذج وضيق الوقت وعدم صحة الإجابات.

واستكمل وزير التعليم تصريحاته قائلا : إن المراقب الجيد للأحداث سوف يدرك ببساطة ان الامعان في نشر صور امتحانات، رغم عقوبات الطلاب الكبيرة، يستهدف اثارة البلبلة والتشكيك اكثر من استهدافه النجاح لان الغشاش عادة لا يشهر بنفسه او يفضحها وانما تنظيمات اكبر هى من تسعى لهذا.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن كل الإدعاءات المنتشرة عن تغيير النتائج كاذبة ومضللة وعمليات نصب محترفة وادعو الجميع بعدم تداولها او الوقوع فيها ، وكل ما يقال عن اوراق الاجابة والتيكيت وتغيير النتائج كذب وبهتان.