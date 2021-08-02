تسليم مبني مدرسة الطود الثانوية الزراعية المشتركة بجنوب الأقصر

تسلمت لجنة من هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، برئاسة المهندس عصام شحات نائب مدير فرع الأقصر للأبنية التعليمية، وعضوية كلا من مهندس مصطفى عبد الكريم عضو مدني، ومهندس كهرباء احمد عمر عبد المجيد، مدرسة الطود الثانوية الزراعية المشتركة بمدينة الطود، بعد الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية للموقع.

وذلك بحضور الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندس محمود فراج أحمد المهندس المشرف على الموقع بهيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر .

وصرح المهندس محمود فراج المهندس المشرف على الموقع، أنه اليوم تم تسليم مبنى مدرسة الطود الثانوية الزراعية لهيئة الأبنية التعليمية بالأقصر الاستلام الابتدائي للموقع والتي يشرف على إنشائها هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر وتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وذلك لدخول المدرسة الخدمة ولاستقبال الطلاب من البنين والبنات للعام الدراسي القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢ .

مساحة المدرسة

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أن مدرسة الطود الثانوية الزراعية مقامة على مساحة 20 فدان، منها مبان على مساحة 12 فدان، وتتكون من٢٧ فصل دراسي و 15 ملحقا من مبنى تعليمي للمدرسة ومعامل إنتاج ألبان، وتربية منحلية، وصوب خشبية وزجاجية، وتربية الحيوانات والمواشي والإنتاج الداجني، وورشة نجارة وورشة ميكانيكا، و4 عنابر تسمين ومخازن وجراج للسيارات ومصلى وملعب قانوني، وملحق بالمدرسة مزرعة على مساحة 8 أفدنة.

IMG-20210802-WA0008

IMG-20210802-WA0007

IMG-20210802-WA0005

IMG-20210802-WA0006

IMG-20210802-WA0004