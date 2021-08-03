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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لعرض خطة الربع الأخير من العام الجاري.. وزير الشباب يشهد مؤتمر الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية

د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة " صورة أرشيفية"

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات المؤتمر الصحفى للاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية الذي أقيم بديوان الوزارة اليوم الثلاثاء، لعرض خطة الربع الأخير من العام الجاري للاتحاد.

حضر المؤتمر شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، وعدد من قيادات الوزارة وأعضاء الاتحاد، ومحمد يحيي عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، وعدد من الإعلاميين.

تخلل المؤتمر تكريم فريق أنوبيس الحائز على البطولة العالمية الأخيرة بأسبانيا، وتكريم الفائزين  في المهرجان الاول لكرة القدم الاليكترونية لشباب الصحفيين الذي نظمه الإتحاد بالتعاون مع نقابة الصحفيين.

لفت وزير  الشباب والرياضة إلي الحرص علي مساندة ودعم الاتحاد المصري للالعاب الاليكترونية كونه يهتم برياضة ذات طابع خاص ، والعمل علي توفير كافة الإمكانيات ، مطالباً بالتخطيط الأمثل نحو التوسع في انتشار الألعاب الاليكترونية، والمشاركة في المنافسات الدولية الكبري .

 

وزير الرياضية ويوجه بنشر المسابقات الاليكترونية داخل  مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية

 

ووجه الوزير بإقامة مجموعة من مسابقات الالعاب الاليكترونية علي مستوي مراكز الشباب في جميع المحافظات بالتعاون بين المعنيين بالوزارة والاتحاد المصري للألعاب الاليكترونية، مشيراً إلي التنسيق مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص لرعاية مسابقات الاتحاد، والمشاركات الدولية المختلفة.

من جانبه، قدم رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي دعمه الدائم للاتحاد، مشيراً إلي رؤية الاتحاد في التوسع في نشر الألعاب الاليكترونية علي مستوي الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وإقامة العديد من المسابقات الاليكترونية.

عرض رئيس الاتحاد بعض البرامج التي سينفذها الاتحاد المصري للألعاب الاليكترونية خلال الشهور المقبلة من العام الجاري حيث من المقرر تنفيذ بطولة في كرة القدم مع الاتحاد الرياضي للجامعات، وإقامة مهرجانات اليكترونية داخل الأندية الرياضية سعيًا لنشر الألعاب الاليكترونية داخل الأندية.

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