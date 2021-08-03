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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تكشف مصير إطلاق هواتف Google Pixel 6 لهذا العام

جوجل تكشف مصير إطلاق
جوجل تكشف مصير إطلاق هواتف Google Pixel 6 لهذا العام

أكدت شركة جوجل الأمريكية رسميا أنها ستطلق هواتفها Google Pixel 6 العام الحالي، وأنها تستعد بالفعل لإطلاقهم خلال الأسابيع المقبلة ، وذلك بعدما ذذكرت عدد من التسريبات أن الشركة لن تقوم بإطلاق هذا العام. 


وبحسب موقع India Today فإن شركة جوجل ستقوم بإطلاق هواتف Google Pixel 6 أولا في هذه الدول : أستراليا ، وكندا ، وفرنسا ، وألمانيا ، واليابان ، وتايوان ، والمملكة المتحدة ، والولايات المتحدة، ومن ثم ستقرر إطلاقها فى الأسواق العالمية فى مرحلة لاحقة. 

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وقالت شركة جوجل فإن هواتف Google Pixel 6 ربما تطلق هذه الهواتف في شهر سبتمبر القادم أو في وقت ما في الربع الرابع من العام الحالي 2021 ، كما أكدت الشركة أن الهواتف ستأتي بنظام التشغيل أندرويد 12 ، مع 3 خيارات لونية. 

Google Pixel 6 and Pixel 6 Pro's availability confirmed
هواتف Google Pixel 6


وستأتي هواتف Google Pixel 6  بشاشة قياس 6.4 بوصة، من نوع AMOLED مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهواتف، مع نوتش في أعلى الشاشة للكاميرا السيلفي.

Google Pixel 6 and Pixel 6 Pro's availability confirmed
مواصفات هواتف Google Pixel 6


وستقدم هواتف Google Pixel 6  كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بعدسة تليفوتوجرافية مع ميزة التقريب البصرى 3x بدقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابيكسل. 


و ستعمل  هواتف Google Pixel 6 بمعالجات من نوع Snapdragon 875 من شركة كوالكوم الأمريكية والتى ستقدم أداء جيدا أفضل بكثير من معالجات هواتف Pixel 5 ، مع ذاكرة تخزين عشوائي 8 جيجا بايت رام، و 128 و 256 جيجا بايت للمسحة الداخلية. 
 

شركة جوجل هواتف Google Pixel 6 موعد اطلاق Google Pixel 6 مواصفات Google Pixel 6 هواتف جوجل

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