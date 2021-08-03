القومي للتغذية: انخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية في مصر إلى 13%.. فيديو

قالت الدكتورة جيهان فؤاد مدير المعهد القومي للتغذية، إنه يوجد سوء تغذية بمصر، خاصة لدى الأطفال، مضيفة أن الطفل النحيف والذي يعاني من السمنة لديه سوء تغذية.



وأضافت فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج “اليوم” المذاع علي قناة "دي ام سي" ، أن مصر يوجد بها مشكلة وهي انخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية إلى 13 %، مؤكدة أن هذه المشكلة تؤثر علي مناعة الأطفال ، وهناك إجماع من الأمهات علي الاتجاه لاستخدام الألبان الصناعية.

وأوضحت فؤاد ، ان عدم استخدام الأغذية التكميلية لدي الأطفال يصيبهم بمرض الانيميا بالإضافة الي ان شرب الشاي وعدم اكل اللحوم بطريقة سليمة يصيب الأطفال بالأنيميا أيضا .

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قالت الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومى للتغذية، إنه يجب أن تحتوى وجبة الطفل فى المدرسة على ثمرة فاكهة موز او برتقال أو تفاح أو جوافة، وخضروات مثل الطماطم أو الخيار أو فلفل ألوان لأنه يحتوى على نسبة فيتامين سي عالية جدًا.

وأضافت الدكتورة جيهان فؤاد، أن العيش البلدى الأسمر أفيد من العيش الأبيض أو الفينو، مضيفة أنه من الممكن الاستعانة بالعيش التوست الغامق أو العيش المصنوع من حبوب القمح الكاملة الحبة.

وأوضحت أنه يجب ان يتناول الطفل سندوتش فول أو طبق بليلة قبل الخروج للمدرسة، أو بطاطا مشوية فى الصباح الباكر، لأنها تعطى طاقة فى الصباح، بالإضافة إلى البطاطس المشوية.

وأكدت أنه يجب الابتعاد عن وضع العصائر واللبن المخلوط بالشيكولاتة أو أن نكهة أخرى لأنه يفقده فائدته ، ولكن يجب أن يكون اللبن كامل الدسم، او تناول الطفل كوب زبادى.

وحذرت من تناول العصائر المحفوظة والمعلبة، مؤكدة أنه يجب تناول الفاكهة والبرتقال افضل من عصره للطفل، كما حذرت من الكريمر والنسكافيه لأنه يعد كارثة وكله دهون غير صحية.

