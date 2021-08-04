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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن عن إرشادات عامة للطلاب راغبي الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها خوض اختبارات القدرات

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن عدد من الإرشادات العامة لطلاب الثانوية العامة راغبي الإلتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها خوض اختبارات القدرات.


1. ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيًا بدخولها قاعة الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول حتى وان كان مغلق أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.
 

2. إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أي فيروسات.
 

3. التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية أثناء إجراء جميع الاختبارات وخاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.
 

4. الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.
 

5. يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط.
 

6. غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.
 

7. ممنوع نهائيًا تصوير الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير الرقمية.  

 

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