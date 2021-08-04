نشرة أخبار الفن العالمي.. بليك ليفلي تدعم زوجها ريان رينولدز.. وطرح تريلر فيلم سندريلا الجديد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عدد من الأخبار العالمية أبرزها ظهور بليك ليفلي مع زوجها ريان رينولدز في العرض الخاص لفيلمه، وطرح تريلر فيلم سندريلا الجديد.
بليك ليفلي تدعم زوجها ريان رينولدز في العرض الخاص لفيلمه Free Guy..صور
تألقت الممثلة الأمريكية بليك ليلفي على السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلم زوجها الممثل ريان رينولدز الجديد Free Guy، الذي أقيم في نيويورك بحضور أبطاله.
أشتون كوتشر وريس ويذرسبون أبطال فيلم نتفليكس الجديد Your Place Or Mine
يلعب الممثل والمنتج الأمريكي أشتون كوتشر دور البطولة أمام ريس ويذرسبون في فيلم رومانسي كوميدي جديد تستعد نتفليكس لإنتاجه وهو Your Place Or Mine.
سندريلا العصرية.. أمازون تطرح أول تريلر لفيلم كاميلا كابيلو المنتظر
طرحت شركة أمازون برايم التريلر الأول لنسخة كاميلا كابيلو المنتظرة من قصة سندريلا الكلاسيكية، لكنها ظهرت في هذا الفيلم بوجهة نظر وأحلام جديدة لهذه الشخصية
كاثي جريفين تعلن نجاتها من استئصال إحدى رئتيها بعد إصابتها بالسرطان
أعلنت الممثلة كاثي جريفين ، مرور العملية الجراحية التي أجبرت على أدائها بعد اكتشاف إصابتها بسرطان الرئة، وقرار الأطباء باستئصال إحدى رئتيها.