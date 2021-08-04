عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد تعلن عن وظائف قيادية.. تفاصيل

سكك حديد مصر
سكك حديد مصر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فتح باب التقدم للإعلان رقم (3) لسنة 2021 بشأن تعيين وظائف قيادية (مدير عام) بقطاعات الهيئة المختلفة، وذلك خلال الفترة من يوم 4/8/2021 وحتى 4/9/2021.

 

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن الوظائف كالآتي:
1. مدير عام ورش العباسية والإشارات
2. مدير عام الصيانة بمنطقة شرق الدلتا
3. مدير عام صيانة البنية الأساسية بمنطقة القاهرة
4. مدير عام تنفيذ تجديدات السكة (بنية أساسية)
5. مدير عام صيانة البنية الأساسية بمنطقة غرب الدلتا
6. مدير عام صيانة البنية الأساسية بالمنطقة الجنوبية
7. مدير عام تخطيط الصيانة للإشارات (بنية أساسية)
8. مدير عام التخطيط والمتابعة للعربات
9. مدير عام الخدمات المالية والمحاسبة بمنطقة شرق الدلتا
10. مدير عام المتابعة وتطوير الأعمال
11. مدير عام الصيانة بمنطقة غرب الدلتا

 

ونوهت إلى أنه لمزيد من التفاصيل، يمكن الدخول على بوابة الوظائف الحكومية على اللينك:
https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=17vC/fhDyoK7VTJawY3g+A==

وظائف السكة الحديد ٢٠٢١ وظائف خالية وظائف اخبار السكة الحديد وزارة النقل

ترشيحاتنا

انتحار أم اغتيال؟ شكوك في وفاة مارلين مونرو | كيف وجدوا جثتها؟

النشرة الاقتصادية.. تسليم 1700 سيارة ضمن إحلال المركبات قريبا.. وإنشاء سجل لممارسة نشاط الكفالة بأجر للحصول على تمويل.. بشرى سارة لمرضى مستشفى أبو الريش

السكة الحديد تعلن عن وظائف قيادية.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. كيشو يتوج ببرونزية المصارعة.. ومفاجاة لـ مروان محسن مع الاهلي

اخبار التعليم | رسالة من طارق شوقي بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021 .. إعلان موعد انطلاق تنسيق الجامعات.. رابط التسجيل باختبارات القدرات وخطوات التقديم

شاهد.. أسطول سوزوكي الياباني موديل 2021 في الامارات.. سعر ومواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد موافقة الوزير .. مضاعفة المكافآت لـ منتخب اليد بعد إنجاز أولمبياد طوكيو

وفاة عم مروان محسن قبل ساعات من مواجهة الأهلى ودجلة

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب والأهالي

مفاجأة بشأن مصير مروان محسن مع الأهلي

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

رسالة لـ صديقه عن فتاة.. لماذا انتحر اليوتيوبر الشهير في القاهرة؟

السيسي: أيادي مصر ممدودة إلى المجتمع الدولي لدعم لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان.. فيديو وصور

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

فيديو

بالغزل واللمس.. فضيحة أمريكية لحاكم نيويورك بالتحرش

زغاريد الفرح وصراخ الموت .. قصة عروس توفيت بعد زفافها بدقائق

أبهرن الجمهور .. فنانات فقدن وزنهن الزائد بصورة مفاجئة

انحدار الفن .. تصريحات نارية لـ الفنان حسن يوسف

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ