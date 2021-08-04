السكة الحديد تعلن عن وظائف قيادية.. تفاصيل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فتح باب التقدم للإعلان رقم (3) لسنة 2021 بشأن تعيين وظائف قيادية (مدير عام) بقطاعات الهيئة المختلفة، وذلك خلال الفترة من يوم 4/8/2021 وحتى 4/9/2021.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن الوظائف كالآتي:

1. مدير عام ورش العباسية والإشارات

2. مدير عام الصيانة بمنطقة شرق الدلتا

3. مدير عام صيانة البنية الأساسية بمنطقة القاهرة

4. مدير عام تنفيذ تجديدات السكة (بنية أساسية)

5. مدير عام صيانة البنية الأساسية بمنطقة غرب الدلتا

6. مدير عام صيانة البنية الأساسية بالمنطقة الجنوبية

7. مدير عام تخطيط الصيانة للإشارات (بنية أساسية)

8. مدير عام التخطيط والمتابعة للعربات

9. مدير عام الخدمات المالية والمحاسبة بمنطقة شرق الدلتا

10. مدير عام المتابعة وتطوير الأعمال

11. مدير عام الصيانة بمنطقة غرب الدلتا

ونوهت إلى أنه لمزيد من التفاصيل، يمكن الدخول على بوابة الوظائف الحكومية على اللينك:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=17vC/fhDyoK7VTJawY3g+A==