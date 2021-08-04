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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي تطورات الأوضاع في ليبيا وتونس

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الايطالي لويجي دي مايو

تلقىَ سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا من نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، للتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية، لاسيما تطورات الأوضاع في ليبيا وتونس.

وأطلع الوزير الإيطالي، الوزير سامح شكري، على مجمل نتائج زيارته الأخيرة إلي ليبيا ولقاءاته مع مختلف الأطراف هناك.

ومن جانبه، أكد شكري أهمية الوفاء بخارطة الطريق المُعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن 2570 بشأن عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021 وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير

كما اعرب وزير الخارجية عن الترحيب بالخطوة التي تم اتخاذها بفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراته.   
 

كما تم تناول تطورات المشهد التونسي، وأكد الوزير شكري أهمية دعم الاستقرار والتطلعات المشروعة للشعب هناك، مشدداً على تضامُن مصر مع جميع الإجراءات المُتخَذة من قِبَل الرئيس قيس سعي٘د بغية الاستجابة لآمال الشعب التونسي الشقيق في إطار تحقيق إرادته الحرة، وبما يصون مؤسسات الدولة وتجاوُز الظرف الدقيق الحالي. 

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