تنمية حقيقية تمس المواطن.. محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروعات حياة كريمة بمركز يوسف الصديق.. واستكمال محطة الصرف الصحي لقرية شكشوك

-محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروعات حياة كريمة بمركز يوسف الصديق
-تفقد الأعمال الإنشائية لمجمع الخدمات بقرية كحك بحري
-استكمال محطة الصرف الصحي لقرية شكشوك
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الأعمال الإنشائية لعددٍ من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي يوسف الصديق، للوقوف على سير العمل.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الفرجاني، والدكتور خالد محمد السيد المستشارين الهندسيين وعضوي لجنة المتابعة بمجلس الوزراء لمشروعات حياة كريمة بالفيوم، والمحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ شملت تفقد الأعمال الإنشائية لمجمع الخدمات بقرية كحك بحري بمركز يوسف الصديق، الذي يأتي على مساحة 1200م2، ويضم الوحدة المحلية وعدد 3 مكاتب خدمية أحدهما للبريد والآخر للتموين وثالث للشهر العقاري، إضافة لوحدة شئون اجتماعية وجمعية زراعية، ومكتبة ثقافية، مما يوفر على المواطنين الوقت والجهد في قضاء مصالحهم اليومية، موجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية لإنشاء المجمع الخدمي.
كما شملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية لمركز شباب كحك قبلي، على مساحة 320 م2 للمبنى الإداري، إضافة لمساحة 500 م2 لملعب كرة قدم خماسي، بتكلفة تقديرية مليون جنيه، والمقرر الانتهاء من أعماله خلال 3 أشهر، خدمة لشباب القرية واستثماراً لطاقاتهم، حيث تتم تلك الأعمال بالتوازي مع أعمال توصيل شبكات الغاز، ومياه الشرب والصرف الصحي، والاتصالات، والارتقاء أعمال الكهرباء ورصف الطرق بالقرى المنفذ بها المشروعات.
وخلال تفقد المحافظ لمركز الشباب استمع لشكوى عدد من المواطنين، بشأن قلة مناسيب مياه الري بسبب ردم المجري المائي أسفل أعمال التغطية لفتحة دومة على هدار أبو لطيعة نهاية بحر النزلة بقرية الرواشدية، وتروي مساحة 250 فداناً، وكلف محافظ الفيوم وكيل وزارة الري بسرعة معاينة المجرى المائي الخاص بالفتحة ـ غداً ـ بمشاركة مسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، مع إعداد تقرير تفصيلي بالحلول الهندسية المقترحة والتكلفة التقديرية لأعمال تطهير وتأهيل المجرى لوصول مياه الري للنهايات.
وتابع المتحدث الرسمي، أن جولة المحافظ شملت كذلك تفقد الأعمال الإنشائية لاستكمال محطة الصرف الصحي لقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، على مساحة 15 ألف متر مربع، بتكلفة 100 مليون جنيه، وتخدم أكثر من 40 ألف نسمة، وتشمل أعمال المحطة إنشاء خزانات للترسيب الابتدائي وأخرى للترسيب النهائي، وأحواض تهوية وأخرى لتلامس الكلور، وأحواض تجفيف الحمأة، وبيارات تجميع الترسيب، وبلاطات خرسانية، وأعمال الميكانيكا والكهرباء، فضلاً عن تدعيم وتطوير المنشآت القائمة بالمحط بالفعل.
وأكد محافظ الفيوم، خلال تفقده للمشروعات على الاستعانة بالعمالة اللازمة لها من أهالى محافظة الفيوم خصوصاً أهالي القرى التى يتم تنفيذ المشروعات بها، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية، والنهوض بمستوى الخدمات العامة بالمناطق المستهدفة.
جولة المحافظ اليوم تأتي في إطار سلسلة من الجولات الميدانية الدورية لتفقد ومتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير العمل وما تم تنفيذه من أعمال وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات التى قد تواجه التنفيذ إن وجدت.