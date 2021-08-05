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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر منخفض ومواصفات تنافسية.. هاتف ذكي جديد من فيفو يستهدف الشباب

هاتف فيفو Vivo Y53s
هاتف فيفو Vivo Y53s

تستعد شركة فيفو Vivo، لإطلاق هاتفها الذكي الأحدث Vivo Y53s، الذي يأتي ضمن الهواتف المتوسطة الفئة التي تستهدف جمهور المستخدمين من الشباب، وسينطلق جهاز عملاقة التقنية الصينية الجديد مقابل سعر منخفض ومواصفات رائعة في الهند.

وكشف موقع "91mobile" التقني، أنه سيتم طرح هاتف فيفو القادم Vivo Y53s، في الهند خلال الأيام المقبلة، مقابل سعر حوالي 309 دولار "أي ما يعادل 4 آلاف و 800 جنيه مصري"، وسيحزم الهاتف الذكي بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، مع معالج يقدم أداء مميز من إنتاج شركة ميديا تيك.

 

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مواصفات هاتف فيفو Vivo Y53s

ووفقاً لموقع "Newsbytesapp"، فإن هاتف فيفو المرتقب  Vivo Y53s، يأتي بشاشة كبيرة بقياس 6.58 بوصة، من نوع IPS LCD، و بجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 1080 × 2408 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزا في الثانية، تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصفها مخصص لكاميرا التصوير السيلفي، يمتاز بحواف سفلية بارزة.

 

كاميرا هاتف فيفو Vivo Y53s

ويقدم هاتف فيفو Vivo Y53s، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

 

معالج هاتف فيفو Vivo Y53s 

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y53s، بواسطة معالج ميديا تك من نوع  Helio G80، بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتى 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وكما يعمل هاتف فيفو Vivo Y53s، بواجهة المستخدم Funtouch OS 11.1 المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي من الجهاز.

بطارية هاتف فيفو Vivo Y53s

ويحزم هاتف Vivo Y53s، بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها من خلال منفذ شحن من نوع Type-C، بقدرة شحن سريع تبلغ 18 وات، كما يدعم الهاتف الاتصال اللاسلكي Wi-Fi، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، بالإضافة إلى تقنية تحديد المواقع GPS، كما يحتوي على مقبس سماعة الرأس، وسيأتي الهاتف بخيارين من الألوان وهي: الأزرق والبنفسجي.

The phone has a waterdrop-style notch design
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