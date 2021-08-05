عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالدرهم.. سعر خرافي لـ جيبة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.

 

لفتت ياسمين صبري  الأنظار في الصورة بإطلالة جذابة وعصرية، حيث ارتدت تي شيرت أبيض ذا أكمام مكشوفة و نسقت معها جيبة طويلة أتسمت  بمجموعة من الألوان التي تتناسب مع الأجواء الصيفية المبهجة.

 

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في احدث ظهور لها 

 

حملت جيبة  ياسمين صبري توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana ، وقد بلغ سعرها 4,071  درهم إماراتي، فيما أكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون البيج من ماركة Fendi.

 

أكملت ياسمين صبري إطلالتها بقبعة خوض، فيما ارتدت نظارة شمس سوداء وكبيرة الحجم، وتزينت بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات الجذابة التي منحتها إطلالة متكاملة.

ظهرت ياسمين صبري بساعة يد باللون البيج من ماركة  Hublot، مما منحها إطلالة أنيقة و متكاملة.

 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها  البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

 

ياسمين صبري 
سعر جيبة ياسمين صبري

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.


وتعرضت ياسمين صبري ، مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، فلم يترك رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفرصة لجعل ياسمين صبري تريند السوشيال ميديا بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.

ياسمين صبري اطلالة ياسمين صبري أسعار إطلالات ياسمين صبري أعمال الفنانة ياسمين صبري أسعار ساعات ياسمين صبري

موضوعات متعلقة

أتنفس الحب.. ياسمين صبرى توجه رسالة لـ الجمهور.. شاهد

ياسمين صبرى : بالأمس كنت ذكياً فأردت أن أغير العالم واليوم أنا حكيم ولذلك سأغير نفسي

ترشيحاتنا

تونس .. جمعية القضاة تعلق على قرار الإقامة الجبرية بحق قاضِ بارز سابق

أمل جديد في علاج أورام المخ.. بريطانيا تجري دراسة لقتل الخلايا السرطانية

اللقطة.. حكمها وأنواعها وماذا تفعل إذا وجدتها

السعودية .. شرطة جازان تقبض على مواطن أطلق النار أثناء القيادة

بسعر منخفض ومواصفات تنافسية.. هاتف ذكي جديد من فيفو يستهدف الشباب

بيجو تطلق نسخة VIP من السيارة Traveller في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يوضح إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة بالبنوك

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

السجن عامين لأي معلم يزاول مهنة الدروس الخصوصية| وزير التعليم يكشف الحقيقة

شالت الأكسجين لتتحدث.. عمرو سعد يكشف مكالمته مع الفنانة دلال عبد العزيز

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

الاستئناف السعودي يصدر حكما نهائيا في واقعة رافعة الحرم ..تفاصيل

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب والأهالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

فيديو

مقولتش كدا.. عمر كمال ينقذ نفسه من جمهور محمد رمضان "فيديوجراف"

فيديوجراف.. ادعولي.. الفنانة سمر تتعرض لحادث سير

فيديو جراف.. العداد شغال | إصابة 3 فنانين بـ كورونا والرابع اشتباه

الاستماع له في الحمام .. حكم تشغيل القرآن في المنزل الخالي من السكان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ