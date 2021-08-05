بالدرهم.. سعر خرافي لـ جيبة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.

لفتت ياسمين صبري الأنظار في الصورة بإطلالة جذابة وعصرية، حيث ارتدت تي شيرت أبيض ذا أكمام مكشوفة و نسقت معها جيبة طويلة أتسمت بمجموعة من الألوان التي تتناسب مع الأجواء الصيفية المبهجة.

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في احدث ظهور لها

حملت جيبة ياسمين صبري توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana ، وقد بلغ سعرها 4,071 درهم إماراتي، فيما أكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون البيج من ماركة Fendi.

أكملت ياسمين صبري إطلالتها بقبعة خوض، فيما ارتدت نظارة شمس سوداء وكبيرة الحجم، وتزينت بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات الجذابة التي منحتها إطلالة متكاملة.

ظهرت ياسمين صبري بساعة يد باللون البيج من ماركة Hublot، مما منحها إطلالة أنيقة و متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

ياسمين صبري

سعر جيبة ياسمين صبري

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.



وتعرضت ياسمين صبري ، مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، فلم يترك رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفرصة لجعل ياسمين صبري تريند السوشيال ميديا بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.