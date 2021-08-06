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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل الإطلاق الرسمي.. فيفو تكشف تفاصيل جديدة حول سلسلة iQOO 8

قبل الإطلاق الرسمي..
قبل الإطلاق الرسمي.. فيفو تكشف تفاصيل جديدة حول سلسلة iQOO 8

حددت شركة فيفو ، منذ أيام موعد إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة iQOO 8، والتي من المقرر الإعلان عنها فى 17 أغسطس الجاري، والتى ستأتى بمواصفات فائقة وإمكانات رائعة، واليوم كشفت عملاقة التقنية الصينية تفاصيل جديدة حول تشكيلة الهواتف القادمة.

 

وبحسب ما ذكره موقع "GSMarena" التقني، كشفت شركة فيفو عن المواصفات الرئيسية لسلسلة هواتف iQOO 8، والتي ستأتى بشاشة من انتاج شركة سامسونج من نوع  E5 LTPO، و بقياس 6.78 بوصة، لذا من المتوقع أن تدعم معدل تحديث يبلغ مابين 1 إلى 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى مادة شفافة بالمكان المخصص للكاميرا الأمامية، مما يعني أن الهاتف سيأتي بتقنية الكاميرا أسفل الشاشة.

 

 

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مواصفات سلسلة فيفو iQOO 8
 

وأشارت شركة فيفو إلى أن شاشة هواتفها القادمة iQOO 8، ستحصل على دقة عرض تبلغ 1440 بكسل، كما ستدعم كثافة بكسل عالية تصل إلى 517 بكسل لكل بوصة، والتي ستأتي بنظام 10 بت، حيث ستسمح للشاشة بعرض مليار لون.

 

وتشير آخر التسريبات إلي أن هواتف فيفو iQOO 8 المرتقبة، ستحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 13 ميجابكسل، بمستشعر بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

 

وكما ستحزم هواتف iQOO 8  من فيفو، بطارية بقوة 4000 مللي أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 وات، كما يدعم الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Bluetooth 5.2، وتقنية Gps لتحديد المواقع، كما يحتوي على منفذ شحن من نوع Type-C.

 

ومن المتوقع أن تأتي هواتف فيفو iQOO 8 مقابل سعر يبدأ من 590 دولار أمريكي "أي ما يعادل 9 آلاف جنيه مصري".

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