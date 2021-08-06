كيف تعطيك قدماك إشارة على نقص فيتامين B12؟

فيتامين ب 12 من العناصر الغذائية الأساسية التي تحافظ على عمل الجسم بشكل صحيح، تشمل أعراض نقص فيتامين ب 12 التعب وتدهور الحالة المزاجية ومشاكل الأعصاب.



لا ينتج جسم الإنسان فيتامين ب 12 ، لذلك يجب أن يحصل الأشخاص على هذه المغذيات من نظامهم الغذائي، إنه ضروري لصنع الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء، ويساعد في دعم الجهاز العصبي.

يلعب فيتامين ب 12 دورًا حيويًا في إنتاج خلايا الدم.

تظهر العديد من أعراض نقص فيتامين ب 12 لأنه يتسبب في نقص خلايا الدم السليمة، يحتاج الجسم إلى الكثير من هذه الخلايا للحصول على الأكسجين في جميع أنحاء الجسم والحفاظ على صحة الأعضاء.



أعراض نقص فيتامين ب 12:



يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى مشاكل جسدية ونفسية، كشف medicalnewstoday، عن أعراض نقص فيتامين ب 12..

-وخز اليدين أو القدمين

قد يسبب نقص فيتامين ب 12 "دبابيس وإبر" في اليدين أو القدمين، يحدث هذا العرض لأن الفيتامين يلعب دورًا حاسمًا في الجهاز العصبي ، وغيابه يمكن أن يتسبب في إصابة الأشخاص بمشاكل في التوصيل العصبي أو تلف الأعصاب.

في الجهاز العصبي ، يساعد فيتامين ب 12 على إنتاج مادة تسمى المايلين، المايلين هو طبقة واقية تحمي الأعصاب وتساعدها على نقل الأحاسيس.

قد لا ينتج الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 ما يكفي من المايلين لتغطية أعصابهم. بدون هذا الغلاف ، يمكن أن تتلف الأعصاب.

تكون المشاكل أكثر شيوعًا في أعصاب اليدين والقدمين ، والتي تسمى الأعصاب الطرفية. قد يؤدي تلف الأعصاب المحيطية إلى وخز في هذه الأجزاء من الجسم.

-صعوبة في المشي

بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب المحيطية الناتج عن نقص فيتامين ب 12 إلى مشاكل في الحركة.

قد يؤدي خدر القدمين والأطراف إلى صعوبة المشي دون دعم، قد يعانون أيضًا من ضعف العضلات وتقلص ردود الفعل.

- شحوب الجلد

قد يكون الجلد الشاحب أو الأصفر ، الذي يسمى اليرقان ، أحد أعراض نقص فيتامين ب 12.

يحدث اليرقان عندما لا يكون جسم الشخص قادرًا على إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، خلايا الدم الحمراء التي تدور تحت الجلد تزودها بلونها الطبيعي، بدون ما يكفي من هذه الخلايا ، قد يبدو الجلد شاحبًا.

يلعب فيتامين ب 12 دورًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 نقصًا في خلايا الدم الحمراء ، أو فقر الدم الضخم الأرومات ، الذي يرتبط باليرقان.

يمكن لهذا النوع من فقر الدم أيضًا أن يضعف خلايا الدم الحمراء ، والتي يتفكك الجسم بعد ذلك بسرعة أكبر، عندما يكسر الكبد خلايا الدم الحمراء ، فإنه يطلق البيليروبين، البيليروبين هو مادة بنية تمنح الجلد اللون المصفر الذي يميز اليرقان.



-إعياء

قد يؤدي فقر الدم الضخم الأرومات الناتج عن نقص فيتامين ب 12 إلى شعور الشخص بالإرهاق.

بدون وجود خلايا دم حمراء كافية لحمل الأكسجين حول الجسم ، يمكن أن يشعر الشخص بالتعب الشديد.

-سرعة دقات القلب

قد يكون معدل ضربات القلب السريع أحد أعراض نقص فيتامين ب 12.

قد يبدأ القلب في الخفقان بشكل أسرع للتعويض عن انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء في الجسم.

يضغط فقر الدم على القلب لدفع كمية أكبر من الدم حول الجسم والقيام بذلك بسرعة أكبر، هذه الاستجابة هي طريقة الجسم لمحاولة التأكد من أن كمية كافية من الأكسجين تدور في جميع أجهزة الجسم وتصل إلى جميع الأعضاء.

-ضيق في التنفس

قد يتسبب فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب 12 في شعور الشخص بضيق في التنفس، من الممكن ربط هذا بنقص خلايا الدم الحمراء وسرعة ضربات القلب.

يجب على أي شخص يعاني من صعوبة حقيقية في التنفس مراجعة الطبيب على الفور.