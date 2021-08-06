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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيقاف 5 فعاليات ومهرجانات في القصيم السعودية لهذا السبب

السعودية
السعودية

إيقاف 5 فعاليات ومهرجانات في القصيم السعودية بسبب فيروس كورونا هكذا أصدر أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود قرارا عاجلا بشأن فيروس كورونا المستجد، حيث وجه بإيقاف 5 فعاليات ومهرجانات مخالفة غير مطبقة للإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، وذلك بناء على ما ورد من الجهات المعنية.

إيقاف 5 فعاليات ومهرجانات في القصيم السعودية

من جانبه قال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد الحصين، بأن توجيه أمير القصيم يأتي حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، وانطلاقاً من الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الفعاليات المقفلة نفذت بمدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس ومركز الخبراء، مؤكدا أن التوجيه نص على أنه لاتهاون مع من لايلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وكانت احصائيات أمس بشأن فيروس كورونا المستجد فى السعودية أشارت إلى تصدر منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، فى السعودية  مسجلة 189 إصابة جديدة، من إجمالي 986 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 177 حالة، والمنطقة الشرقية 162 حالة، وجازان 101 حالة، وعسير 98 حالة، والمدينة المنورة 55 حالة، والقصيم  48 حالة، وحائل 41 حالة، وتبوك 35 حالة، ونجران 29 حالة، والحدود الشمالية 24 حالة، والباحة 17 حالة، والجوف 10 حالات.

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كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 986 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و1055 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة قد ذكرت في وقت سابق، أنَّه تم تحصين ربع سكان المملكة بجرعتين من لقاح كورونا. كما أعلنت حجز مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مسبقًا، للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12 – 18) عامًا.
 

القصيم السعودية فيروس كورونا أمير القصيم السعودية

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