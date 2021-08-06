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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. آبل تفحص هواتف آيفون للعثور على صور للاعتداءات الجنسية ضد الأطفال.. وهواتف Galaxy S21 تسجل أسوأ مبيعات لسامسونج

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخبارًا وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف Google Pixel 5a من جوجل


يبدو أن شركة جوجل الأمريكية قررت المنافسة أخيرا قبل نهاية العام، وذلك بعدما نشرت تقارير سابقة أن جوجل قد تؤجل إصدارها من هواتفها الذكية إلا العام القادم، إلا أن عددا من التسريبات قد كشفت أن جوجل تستعد لإصدار هاتف Google Pixel 5a قريبا.

 

تويتر تعين مديرين تنفيذيين دائمين للامتثال لقواعد الهند .. تفاصيل


ذكرت منصة تويتر، عملاق منصات التغريدات المصغرة، أنها عينت مديرين تنفيذيين دائمين للامتثال لقواعد الهند في هذا الصدد.

 

هواتف Galaxy S21 تسجل أسوأ مبيعات.. وسامسونج تجري تحقيقا


كشفت تقارير أن هواتف Galaxy S21 التي أطلقتها شركة سامسونج الكورية الجنوبية في بداية العام الحالي، سجلت أسوأ مبيعات للشركة منذ سنوات وأن الشركة تقوم بتحقيق داخلي نتيجة لتراجع المبيعات الشديدة .

 

آبل تفحص هواتف آيفون للعثور على صور للاعتداءات الجنسية ضد الأطفال


قالت شركة آبل الأمريكية، إنها ستفحص جميع الصور الخاصة بمستخدمي هواتف آيفون بحثا عن أى صور يشتبه فى أنها تمثل اعتداء جنسي على الأطفال، حيث ستبدأ الشركة في فحص الهواتف الخاصة بمتستخدمي آيفون في الولايات المتحدة الأمريكية أولا.

 

تسريب أول فيديو لسماعات سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds 2.. سعر ومواصفات


نشرت تسريبات أول فيديو لسماعات Galaxy Buds 2 القادمة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمقرر إطلاقها رسميا بعد أيام قليلة في 11 أغسطس المقبل، حيث يكشف الفيديو تصميم السماعات وألوانها ومميزاتها القادمة.

 

بتصميم خرافي.. هواوي تعتزم إطلاق هاتف P50 Pro Lunar Vision

 

كشفت تسريبات أن شركة هواوي الصينية  تعتزم إطلاق نسخة جديدة من هاتف Huawei P50 Pro والذي سيتم إطلاقه تحت اسم Huawei P50 Pro Lunar Vision حيث سيكون الهاتف مختلفا عن هواتف P50 في التصميم والألوان مع عدد من الفروقات الأخرى.

 

شاومي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة أجهزة التابلت Xiaomi Mi Pad 5 .. مواصفات


أعلنت شركة شاومي الصينية الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة أجهزة التابلت  Xiaomi Mi Pad 5 وذلك في 10 أغسطس المقبل، حيث ستأتي أجهزة التابلت المتميزة مع قلم Smart Pen الذكي، والذي تم اعتماده مؤخرا ليصدر مع الأجهزة.

 

للمرة الأولى.. تسريبات تكشف صور هاتف سامسونج القادم Galaxy A52s


كشفت تسريبات للمرة الأولى صور هاتف Galaxy A52s 5G القادم والذي ستطلقه شركة سامسونج الكورية الجنوبية خلال الأيام القادمة، حيث تكشف الصور عن تصميم الهاتف والألوان الذي سيأتي بها، حيث يمثل الهاتف أحد أفضل الهواتف الشبابية، وهو هواتف الفئة المتوسطة.

 

سوني تعتزم إنتاج 14.8 مليون جهاز بلاي ستيشن 5 خلال 2021


أعلن المدير المالي لشركة "سوني"، هيروكي توتوكي، أنَّ الشركة تمكنت من توفير ما يكفي من رقائق أشباه الموصلات لتحقيق هدفها بإنتاج 14.8 مليون جهاز "بلاي ستيشن 5" هذا العام المالي.

 

 

 

 

 

أخبار التكنولوجيا

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