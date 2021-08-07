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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عمرو دياب ودينا الشربيني معا مجددا .. هل عادت علاقتهما ؟

تداول عدد كبير من جمهور الهضبة عمرو دياب، صورة له مع حبيبته السابقة - الفنانة دينا الشربيني - وهي على يمينه، وعلى يساره النجمة يسرا، ويحيطهم عدد كبير من النجوم.

عمرو دياب ودينا الشربيني معا 

وتساءل الكثيرون حول حقيقة عودة عمرو دياب لحبيبته دينا الشربيني مرة أخرى، ولكن تبين أن الصورة من كواليس إعلان لإحدى منصات الفيديوهات التي يشارك بها عدد كبير من النجوم على راسهم الهضبة، ولم يتم التاكد من عودة الثنائي للارتباط مجددا.


يأتي ذلك بعدما، واجهت الفنانة دينا الشربيني موقفا محرجا خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”.


ووجه إليها أحد المراسلين سؤالا عن المطرب عمرو دياب وقال :" لماذا وضعت صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها؟ هل تحاولين التمهيد للعودة إليه مرة أخرى؟".


وهو ما جعل دينا الشربيني تنفعل وتنسحبت من أمام الكاميرات، وقالت:"انتوا فظاع امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا".


وكانت قد انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار تؤكد أن هناك محاولات  تتم للصلح بين النجم عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وذلك بعد حوالي ستة أشهر من انفصالهما .


وعلم صدى البلد أنه بالفعل هناك محاولات تتم من أجل الصلح بينهما، ولكن هذه المحاولات لم تكن الأولى حيث حرصت دينا أثناء تواجدها في دبي يوم رأس السنة على التقرب من الهضبة مرة أخرى ولكنه رفض ذلك .


ولمزيد من التفاصيل حول عمرو دياب ودينا الشربيني معا مجددا شاهد الفيديو التالي..

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عمرو دياب ودينا الشربيني معا مجددا .. هل عادت علاقتهما ؟

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