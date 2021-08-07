بناء علي طلب وزير المالية .. الأموال العامة العليا تحيل مسئولين بالجمارك وأصحاب مكاتب محاسبة وشركات شهيرة للجنايات

أحال المستشار شريف زكريا المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أكبر قضية تلاعب جمركي متهم فيها مأمور جمارك ومستخلص جمركي وصاحب مكتب جمال أحمد عبدالله للتخليص الجمركي و مدير وشريك متضامن بشركة ترست تريد للاستيراد والتصدير و صاحب شركة اندوسرف لتجارة الأجهزة الطبية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتهريب بضائع من الجمارك من معدات طبية ومكملات غذائية وملابس في صورة أمتعه شخصية ليكونوا أضاعوا علي الدولة مبلغ 6 ملايين جنيه استولوا عليها وتهربوا من سدادها للدولة كما طلب وزير المالية من النيابة العامة تحريك الدعوي الجنائيه ضد المتهمين.

حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمة بصفته موظفا عاما الأمناء على الودائع (مأمور جمرك بمصلحة الجمارك اختلس أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته ، بأن اختلس عدد تسع عشرة بوليصة شحن والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان المطابقة بياناتها مع مشمولها وإعادتها بالملف الجمركي فاختلسها لنفسه بنية تملكها وتضييعها كما أنه بصفته السابقة حصل لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل للمتهمين من الثاني وحتى الأخير على منفعة عدم فحص مشمول بوالص الشحن بمعرفة الجهات المختصة وربح بعدم سداد جميع الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة بمعرفتهم بأن حصل المتهم الثاني على ربح بفارق قيمة المستحق من رسوم جمركية على بوالص الشحن بمبلغ 500الف جنيه والمتهم الثالث بمبلغ 15 الف جنيه عن بوليصتين وبإعفائه من رسوم مستحقة عن البوليصة أخري والمتهم الرابع بمبلغ 400الف جنيه وإعفاء المتهم الخامس من الرسوم الجمركية على سند أن المشمول بوليصة الشحن أمتعة شخصية خلافا للحقيقة، بإجمالي بمبلغ 600 ألف جنيه.

شهد عضو الرقابة الإدارية بورود معلومات أكدتها تحرياته تفيد قيام المتهم الأول بالتلاعب في بيانات الرسائل الواردة من الخارج وإثباتها كأمتعة شخصية خلافا لما هو مدون ببوليصة الشحن الأصلية كمكملات غذائية وأجهزة طبية، بهدف تهريبها وتخفيض قيمة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها.

وبالفحص وتكثيف التحريات تبين قيام المتهم هيثم مدبولي بالاتفاق مع كل من جمال أحمد عبد الله أحمد "صاحب مكتب جمال أحمد الله للتخليص الجمركي" وفارس محمد عبد الله السيد "مالك شركه اندروسيرف لتجارة الأجهزة الطبية" ومينا بشري عطا سعد ومحمد السيد عبد العزيز محمد مدير بشركه تراست تريد ومحمود أحمد إبراهيم الدسوقي "أحد العاملين بشركه تكنو فريت" على تهريب البضائع محل الشهادات الجمركية عن طريق التلاعب في الشهادات الجمركية وإثباتها كأمتعة شخصية بخلاف ما هو مدون ببوالص الشحن الأصلية الخاصة بها وذلك بهدف التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وعدم العرض على الجهات المعنية بالإفراج عن تلك الأنواع من الرسائل وذلك عن طريق استيراد كميات كبيرة من المكملات الغذائية والأجهزة الطبية والعدسات اللاصقة وشحنها على شركات الطيران المختلفة على أن يتم الإفراج عنها من الموقع الجمركي الخاص بشركة لوفتهانزا محل عمل المتهم الأول مصطنعة، عن طريق ورود تلك الرسائل مرفقا بها بوالص الشحن الخاصة بها والتي تتضمن الشمول الحقيقي لتلك الرسائل ويتولى المتهم تحرير شهادات جمركية تتضمن بیانات مخالفة للحقيقة متمثلة في أن مشمول الرسالة الواردة هي أمتعة شخصية أو مأكولات جافة وتحريرها بأسماء أشخاص آخرين، ثم يقوم بالتوقيع على الشهادات بما يفيد الكشف على المشمول بالتالفة للحقيقة ، ويتم الإفراج عن تلك الرسائل دون عرضها على الجهات المعنية للفحص وعدم تحصيل قيمة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة.

كما أضاف أن تحریانه توصلت أيضا إلى قيام المتهم بذلك مستخدم أوراق ومستندات شركات سبق لها الإفراج من نفس الموقع الجمركي وشحن الرسائل من الخارج بأسماء تلك الشركات دون علمها، كما تبين قيامه باختلاس بوالص الشحن الحقيقية والمودعة بتلك الشهادات كي لا يفتضح أمره، وتبين أيضا قيام المتهم بالاستيلاء على خاتم الجمرك الخاص بزميله / شعبان ابراهيم لكونه متواجد بذات المكتب الخاص بهما والتوقيع بدلا منه والبصم بالخاتم بما يفيد المراجعة للشهادات الجمركية



حيث أنه ورد لموقع جمرك لوفتهانزا رسالة لعدد ۹ طرود بوزن ۱۹۳۷ کجم عبارة عن مستلزمات أبواب واردة من الولايات المتحدة الأمريكية بموجب بوليصة الشحن الرئيسية باسم شركة المجموعة الفرنسية للصناعات المعدنية والتي تقدر قيمتها الحقيقية بمبلغ 15 ألف جنيه ويستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية تقدر بحوالي 537 ألف جنيه وحرر للرسالة شهادة جمركية تفيد أن مشمولها مأكولات جافة قيمتها 10 آلاف جنيه باسم يونج جو باك بالمخالفة للحقيقة وتم الإفراج عن الرسالة بعد سداد مبلغ 3480 جنيه.

كما أنه ورد للموقع رسالة لعدد ۱۸ طرد بوزن ۷۳۳ كجم عبارة عن مكملات غذائية واردة من هونج كونج بموجب بوليصة الشحن باسم شركة "دي إن أيه بایوفارما" والتي تقدر قيمتها الحقيقية بمبلغ ۳۸۰ ألف جنيه ويستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية تقدر بحوالي ۷۱ ألف جنيه وحرر للرسالة شهادة جمركية تفيد أن مشمولها مأكولات جافة قيمتها 15 ألف جنيه باسم يونج جو باك بالمخالفة للحقيقة وتم الإفراج عن الرسالة بعد سداد 7الاف جنيه كما أنه ورد للموقع رسالة لعدد ۲ طرد بوزن ۱۲۱ كجم عبارة عن قطع فيار أجهزة طبية واردة من ألمانيا بموجب بوليصة الشحن باسم/ شركة اندروسيف والتي تقدر قيمتها الحقيقية بمبلغ 36 ألف جنيه ويستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية تقدر بحوالي 7 آلاف جنيه وحرر للرسالة شهادة جمركية تفيد أن مشمولها ملابس شخصية مستعملة قيمتها ۱۰۰۰ جنيه اسم يونج جو باك بالمخالفة للحقيقة تم الإفراج عن الرسالة بعد سداد مبلغ 22,5 جنيه.

شهد مدير عام الاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة والتجارة بوجود مخالفات استيرادية شابت الشهادات وانوحمالي المبالغ المستحقة عن تلك المخالفات تقدر بحوالي 30.990الف دولار أمريكي فضلا عن مبلغ ۳4۹4۰۰۰ جنيه وسند استحقاق الدولة لتلك المبالغ هو قيام المستورد أو من يمثله بالإفراج عن الرسائل الجمركية باعتبارها أمتعة شخصية رغم كونها ان تجارية.