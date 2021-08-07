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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل تناوله.. تعرف على فوائد وأضرار تناول الأيس كريم في الطقس الحار

الأيس الكريم
الأيس الكريم

الأيس كريم يعد من الحلويات الشهية اللذيذة التي يعشقها كثيرون ويحرصون على تناوله خلال فصل الصيف والطقس الحار؛ بهدف ترطيب الجسم، والتخلص من الشعور بارتفاع درجات حرارة الجو.


وفي السياق، قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إن  الأيس كريم مصدر غني بالفيتامينات مثل "A, B-6, B-12, C, D , E"، كما يحتوى أيضا على فيتامين k الذي يمنع تجلط الدم، إضافةً إلى فإن الأيس كريم يمد الجسم بالطاقة، حيث إن لديه قيمة غذائية عالية، ويحتوي على كربوهيدرات ودهون وبروتينات، وكلها ضرورية للطاقة، ويساعد على اكتساب الوزن لأنها تحتوي علي نسبة سكريات والمضاف إليه الشيكولاتة، وبعض الصوص الذي يزيد الوزن.


وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأيس كريم  مصدر غني بالمعادن مثل الكالسيوم والفسفور الضرورية لبناء العظام والحماية من أمراضه، وقد وجد الباحثون أن الكالسيوم يقلل من احتمالية تكون حصوات الكلى، ويساعد في التقليل من تقلبات المزاج. 

 

وتابعت أن الأيس كريم ينشط المخ، حيث إنه يحفز هرمون السعادة الذي يقلل من مستوى التوتر في الجسم وهو مصنوع من اللبن الذي يحتوي على التريبتوفان، الذي يعتبر مهدئا طبيعيا ويساعد على إرخاء الجهاز العصبي وتخفيف أعراض الأرق كما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان فالكالسيوم يقلل من فرص حدوث سرطان القولون.


أضرار  تناول الآيس كريم 


١- صداع الآيس كريم بعد تناوله مباشرة حيث إن تناول هذه المرطّبات يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم والإصابة بارتعاشات مؤقتة، حيث قام عدد من أخصائي الأعصاب في مستشفى جامعة تيمبل الأمريكية بدراسة ما يعرف بصداع الآيس كريم، وتبيّن لهم أنّ هذا الصداع يظهر بعد حوالي 25 إلى 60 ثانية من ابتلاع أوّل لقمة منه وسببه انخفاض درجة حرارة الجلد في الجبهة بحوالي درجتين وبعدها يبدأ الألم في هذه المنطقة ويستمرّ إلى بعض الوقت، وبعدها يختفي.


٢- التهاب اللوزتين لتخطّي هذا الضرر والتقليل من حدوثه ينصح بتناول هذه المثلجات بعد دقائق من إخراجها من الثلاجة وإذابتها قليلاً قبل تناولها وخصوصاً للأطفال.


٣-الحساسية من المكوّنات يعاني البعض من حساسية من اللاكتوز الموجود في الحليب، لذا يجب عليهم تناول المثلجات التي تعتمد في صناعتها على عصائر الفواكه الطبيعيّة ولا يدخل في صنعها الحليب، وهذه يمكن صناعتها بالمنزل أو طلبها بشكل خاص.


٤-زيادة الوزن لما تحتويه المثلجات من دهون وسكريات و بعض أنواع المثلجات والآيس كريم يضاف إليها شكولاتة وصلصات فواكه مركّزة وتناول هذه المثلجات يؤدي الى زيادة الوزن.


نصائح قبل تناول الأيس الكريم 


نصحت جيهان الدمرداش بعدم الإفراط في تناول المثلجات والآيس كريم، أي ألا تزيد على مرتين أسبوعياً وألا تزيد عن مقدار 150 جراما في المرة.


عدم تناول المثلجات قبل الوجبات حيث يمكن تناولها كبديل عن العشاء أو كوجبة خفيفة سناك.


ينصح الذين يعانون من أمراض السكري تناول المثلجات الدايت حيث إنّها تحتوي على كمّيات أقلّ من السكر والدهون.
 

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