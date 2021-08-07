هل علمت بوفاة سمير غانم؟ .. وداعا دلال عبد العزيز

تعد قصة حب الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز من قصص الحب الفنية التي بدأت وانتهت في انسجام، فقد تخللتها مشاركات فنية متنوعة ومختلفة منذ بدايتهما على المسرح وحتى ظهورهما معا كضيفي شرف في مسلسل لابنتيهما.



كما حرص صدى البلد، على التواصل مع الفنانة ميرفت أمين - الصديقة المقربة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ، بعد وفاة الأخيرة صباح اليوم السبت 7 أغسطس.

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وبمجرد أن فتحت ميرفت أمين المكالمة الواردة إليها منا، لسؤالها عن تفاصيل اللحظات التي عانتها مع صديقتها المقربة دلال عبد العزيز، انهارت «أمين» بالبكاء الشديد ولم تتمالك أعصابها ولم تتمكن من الرد إلا لثوان معدودة كان البكاء عنوانها.



نعت الفنانة لقاء الخمسي الفنانة دلال عبد العزيز عبر صورة لها نشرتها على صفحتها الرسمية على “إنستجرام”.



و كتبت لقاء الخمسي:"ها تفضلي في قلوبنا وذاكرتنا نوارة وحبيبة وطيبة، ربنا يرحمك ويراضيكي ، في الجنة حبيبتي انشاء الله، بنحبك، ارجو الدعاء للنجمة الجميلة التي أبهجت لحظاتنا الأستاذة دلال عبدالعزيز".



تمكنت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من تجسيد دور الأم المصرية باحترافية شديدة، فهي من حيث التكوين الشكلي تشبه أمهات مصر، وهو ما جعلها قريبة من القلوب لدى مختلف الأجيال، بالإضافة إلى خفة ظلها وقدراتها التمثيلية التي جعلت كل البيوت المصرية تتخذها بمثابة أم لهم.

وداعا دلال عبد العزيز

نعي الفنان محمد إمام الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “توتير”.



وغرد قائلا: “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون .. البقاء لله #دلال_عبد_العزيز .. اخواتي دنيا و إيمي قلبي معاكم و ربنا يصبركم”.



عبر الإعلامي رامي رضوان عن حزنه لوفاة حماته الفنانة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.



وكتب رامي رضوان: “أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، انا لله وانا إليه راجعون، ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما”.

كان الفنان حسن الرداد أعلن عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام".



وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجأة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسالي عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة".



“صدى البلد” التقى بالفنانة دلال عبد العزيز في آخر حواراتها التي أجرتها أوائل شهر أبريل الماضي، لتكشف العديد من التفاصيل حول فيلمها الأخير “أعز الولد”، بالإضافة إلى مسلسل “ملوك الجدعنة” ومسلسل “عالم موازى" الذى لم تتمكن من استكماله بسبب إصابتها بفيروس كورونا، كما كشفت خلال الحوار عن أمنياتها التي لم تتحقق.



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