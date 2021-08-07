5 ملايين ريال سعودي لبطل السعودية في الكاراتيه بعد فضية أولمبياد طوكيو

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، منح طارق حامدي، بطل السعودية في الكاراتيه، مكافآة مالية قدرها 5 مليون ريال سعودي.

وتُوج حامدي بالميدالية الفضية في وزن 75 كجم بالكاراتيه، في أولمبياد طوكيو، وهي الميدالية الوحيدة للسعودية في أولمبياد طوكيو.

ونشر الفيصل تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “ تويتر” جاء فيها:"لأنه البطل في عيوننا جميعاً فسيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال) نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم في #طوكيو2020

وأضاف:" تستاهل يا بطل والمستقبل أمامك بإذن الله."

وخسر حامدي المباراة النهائية أمام بطل إيران بإقصائه لحصوله على البطاقة الحمراء، بسبب إدعاء الحكام بأنه استخدم العنف في المباراة، وهو القرار المثير للجدل والذي أثار غضب السعوديين، حيث كان حمادي متفوقًا في النتيجة وقريبًا من التتويج بالميدالية الذهبية.