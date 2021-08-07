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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 ملايين ريال سعودي لبطل السعودية في الكاراتيه بعد فضية أولمبياد طوكيو

طارق حامدي
طارق حامدي

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، منح طارق حامدي، بطل السعودية في الكاراتيه، مكافآة مالية قدرها 5 مليون ريال سعودي.

وتُوج حامدي بالميدالية الفضية في وزن 75 كجم بالكاراتيه، في أولمبياد طوكيو، وهي الميدالية الوحيدة للسعودية في أولمبياد طوكيو.

ونشر الفيصل تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “ تويتر” جاء فيها:"لأنه البطل في عيوننا جميعاً فسيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال) نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم في #طوكيو2020

وأضاف:" تستاهل يا بطل والمستقبل أمامك بإذن الله."

وخسر حامدي المباراة النهائية أمام بطل إيران بإقصائه لحصوله على البطاقة الحمراء، بسبب إدعاء الحكام بأنه استخدم العنف في المباراة، وهو القرار المثير للجدل والذي أثار غضب السعوديين، حيث كان حمادي متفوقًا في النتيجة وقريبًا من التتويج بالميدالية الذهبية.

السعودية اولمبياد طوكيو وزير الرياضة اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل طارق حامدي

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