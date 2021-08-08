مدرسة الإمام الطيب لتحفيظ القرآن للوافدين.. "الصعيدي" تكشف لصدى البلد أعداد الطلاب والفئات المستهدفة.. وتؤكد: نستهدف الوصول بالدارسين لقراءة غاية الإتقان بقواعد التلاوة

مدرسة الإمام الطيب لتحفيظ القرآن للوافدين

الصعيدي تكشف لصدى البلد أعداد الطلاب والفئات المستهدفة

مديرة المدرسة تحدد المقررات الدراسية وساعات الدراسة

نستهدف الوصول بالدارسين لقراءة غاية الإتقان بقواعد التلاوة

كشفت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، أن عدد الطلاب الوافدين الدراسين في مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم، يبلغ ٢٦٠ بنين، و٢٨٠ بنات.

وأعلنت "الصعيدي"، عن الفئات المستهدفة للدراسة في مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن وهي:



1 - طلاب معاهد البعوث الإسلامية.

2 - الطلاب الوافدون بجامعة الأزهر.

3 - الطلاب الوافدون بالجامعات الأخرى.

4 - الوافدون داخل مصر غير الملتحقين بمعاهد البعوث والجامعات المصرية.

5 - طلاب العلم في الأقطار الإسلامية خارج مصر.

كما سلطت الضوء على مقررات الطلاب الدارسين بمدرسة الإمام الطيب، منوهة أن هناك مرحلة تمهيدية يسبق الاهتمام بها الاهتمام بمرحلة الحفظ ، وهذه المرحلة تهدف إلى الوصول بجميع الطلاب الدارسين بمدرسة الإمام الطيب في دورتها الأولى ثلاثة أشهر(يوليو ـ أغسطس ـ سبتمبر) إلى إزالة الخلل والنقص الحاصل في قراءة الطلاب الوافدين الدارسين بالمدرسة، وذلك بالاهتمام بضبط قراءة هؤلاء الطلاب، والوصول بها إلى أعلى درجات الضبط والإتقان من حيث الأداء والقراءة ، وكذلك القيام بتدريس ( كتاب بغية الطالبين في تجويد كلام رب العالمين) لهؤلاء الطلاب، وهذا الكتاب هو المقرر على طلاب المعاهد الأزهرية، انطلاقا من قول الله تعالى : ( ورتل القرءان ترتيلا )؛ وذلك ليستقيم لسان هؤلاء الطلاب، وليكون ضبطهم لقراءة القرءان الكريم وإتقانهم لذلك باعثا وحافزا على حفظ القرآن الكريم بعد ذلك بالطريقة المثلى .

أولا ـ المقررات الدراسية الإلزامية:



أ - مقررات طلاب معاهد البعوث الإسلامية:

يكلف هؤلاء الطلاب الدارسون بمعاهد البعوث الإسلامية بحفظ المقرر المحدد لطلاب هذه المعاهد + مقرر التجويد عملي ونظري + منهج طرق التدريس والتواصل الفعال.

وبيان هذه المقررات كالتالي:



1 ـ مقرر طلاب الفرقة الأولى ـ إعدادية البعوث ـ من أول سورة الناس إلى آخر سورة النبأ ـ ( جزء عم ) .

2 ـ مقرر طلاب الفرقة الثانية ـ إعدادية البعوث ـ من أول سورة المرسلات إلى آخر سورة الجمعة .

3 ـ مقرر طلاب الفرقة الثالثة ـ إعدادية البعوث ـ من أول سورة الصف إلى آخر سورة الذاريات .

4 ـ مقرر طلاب الفرقة الأولى ـ ثانوية البعوث ـ من أول سورة ق إلى آخر سورة الشورى .

5 ـ مقرر طلاب الفرقة الثانية ـ ثانوية البعوث ـ من أول سورة فصلت إلى آخر سورة يس .

6 ـ مقرر طلاب الفرقة الثالثة ـ ثانوية البعوث ـ من أول سورة فاطر إلى آخر سورة العنكبوت .

والمستهدف من تدريس هذه المقررات ما يلي:



1ـ الوصول بالدارسين بالمدرسة إلى قراءة القرآن الكريم قراءة متقنة غاية الإتقان مع معرفة قواعد التلاوة وأحكامها؛ ليتمكن هؤلاء الدارسون من تعليم غيرهم.

2ـ التفاعل مع مؤسسة الأزهر في تيسير مقرراتها الدراسية على الطلاب الوافدين؛ ليكونوا نماذج متميزة في دراستهم الأزهرية.

ثانيا: المقررات الاختيارية للطلاب الدارسين بالمدرسة:

والمستهدف من تدريس هذه المناهج ما يلي:

1- الوصول بالدارسين بالمدرسة إلى قراءة القرآن الكريم قراءة متقنة غاية الإتقان مع معرفة قواعد التلاوة وأحكامها؛ ليتمكن هؤلاء الدارسون من تعليم غيرهم .

2ـ تخريج دفعات من الدارسين يحفظون القرآن كاملا في مدة خمسة أعوام، تقل هذه المدة إذا كان الطالب يحفظ عددا من أجزاء القرآن الكريم عند التحاقه بالمدرسة على أن يختبر الطالب فيها أولا للتأكد من حفظه لها، قبل البدء في المقررات الجديدة .

تقسم هذه المقررات إلى عدة مستويات بناء على قياس مستوى الطالب من حيث عدد الأجزاء التي يحفظها بالفعل أو يريد حفظها:

المستوى الأول: حفظ جزء عم + مقرر التجويد عملي ونظري + منهج طرق التدريس والتواصل الفعال.

المستوى الثاني: حفظ ربع القرآن الكريم + مقرر التجويد عملي ونظري + منهج طرق التدريس والتواصل الفعال.

المستوى الثالث: حفظ نصف القرآن الكريم + مقرر التجويد عملي ونظري + منهج طرق التدريس والتواصل الفعال.

المستوى الرابع: حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم + مقرر التجويد عملي ونظري+ منهج طرق التدريس والتواصل الفعال.

المستوى الخامس: حفظ القرآن الكريم كاملا + مقرر التجويد عملي ونظري + منهج طرق التدريس والتواصل الفعال.



ويتم توزيع المقررات حسب مستوى وقدرات الطالب المتوسط بحد أدنى صفحة من المصحف في كل محاضرة. بمتوسط حزب كل شهر على أن ينتهي الطالب كل عام من حفظ ستة أجزاء، كما ينتهي من حفظ القرآن كاملا في خمسة أعوام، وهذا بالنسبة للطالب المتوسط.

وسوف يراعى عند توزيع المقررات ما يلي:

1ـ الطلاب ضعاف المستوى الذي لا يستطيعون حفظ هذا القدر المقرر على الطالب المتوسط، فتؤسس لهم فصول خاصة يستطيعون من خلالها تحصيل القدر الميسور لهم حفظه وإتقانه.

2 ـ الطلاب أصحاب القدرات العالية والمستويات المتميزة الذي يستطيعون حفظ القرآن كاملا في مدة أقل من المقرر، وتؤسس لهم فصول خاصة تعينهم على تحقيق المطلوب.

أعضاء هيئة التدريس



كشفت الصعيدي، لصدى البلد، أنه يقوم بالإشراف على المدرسة والتدريس بها كوكبة من الأساتذة والعلماء المتخصصين المتميزين من أساتذة جامعة الأزهر وأعضاء لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وخريجي كلية القرآن الكريم ومعاهد القراءات بالأزهر الشريف من أصحاب السند العالي في القراءات المتواترة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- .

منهج التدريس وطرق التقويم والتواصل الفعال.

طرق التقويم وقياس الأداء

أولا: قياس أداء طلاب المدرسة:

2- يتم عمل اختبار قبل الالتحاق بالمدرسة؛ لتحديد مستوى الطالب، وإلحاقه بالمستوى المناسب.

3- يتم إجراء اختبار دوري كل شهر؛ لتقييم مستوى الطالب عن طريق مدرس الفصل.

4- يتم إجراء اختبار (شفهي وتحريري) في نهاية كل فصل دراسي؛ لتقييم مستوى الطالب ومعرفة مدى التزامه بالمنهج المحدد في الحفظ والتجويد بإشراف اللجنة العلمية المشرفة على المدرسة.

ثانيا:قياس أداء أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة:

1- يتم اختيار القائمين بالتدريس بالمدرسة عن طريق اختبارات تتم وفقا لمعايير محددة ودقيقة.

2- يتم قياس مستوى الأداء والالتزام بضوابط العمل بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.

الكتب المقترحة للتدريس:

1- تقوم لجنة فنية متخصصة باختيار الكتب والمناهج المناسبة لمستوى الطلاب في مجالات القرآن الكريم والقراءات، وأحكام التلاوة، وكتب المتون وشروحها، ومهارات الاتصال وإدارة الذات.

أساليب التحفيز:

1- يتم تحفيز الطلاب الملتحقين بالمدرسة عقب الاختبارات الدورية، وعقب اختبار نهاية كل فصل دراسي. وذلك بعد إتمام الطالب للمستوى الدراسي (تحفيز مادي مناسب لمستوى الحفظ والتجويد).

2- يتم منح الطلاب المتفوقين في الدراسة مكافآت عينية؛ تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق.

3- يتم منح شهادة تقدير عن كل مستوى دراسي ينتهي منه الطالب.

4 - تدشين قاعات افتراضية تفاعلية عن بعد Online.

5- يتم عقد مسابقة دولية خاصة بالطلاب الدارسين بمدرسة الإمام الطيب.

6 ـ يتم منح إجازات وأسانيد بالقراءات والروايات المتواترة عن النبي.

آليات التدريس

أولا: يتم تقسيم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين، كل فصل دراسي ستة أشهر.

ثانيا: تم تخصيص ثلاثة أيام للرجال، وثلاثة أيام أخرى للنساء.

ثالثا: يتكون الفصل الدراسي الواحد من عدد من الدارسين لا يتجاوز خمسة عشر دارسا في الفصل الواحد، ويقل هذا العدد كلما زاد القدر المحفوظ لدى الطلاب الدارسين حتى يصل عدد الطلاب في الفصل الواحد إلى ستة طلاب فقط إذا كانوا من حفظة القرآن الكريم كاملا.

رابعا: تعتمد الدراسة على التدريس عبر قاعات المحاضرات، أو عبر المنصات الإلكترونية الملائمة على شبكة الإنترنت، ويتم وضع جدول زمني مناسب لكل مستوى دراسي، بحيث يتوافق مع قدرات الطالب ومهارته في الحفظ والاستيعاب.



عدد ساعات الدراسة

عدد الساعات المقررة على الطلاب الدارسين بالمدرسة 9 ساعات أسبوعيًا، توزع على ثلاثة أيام في الأسبوع، كل يوم ثلاث ساعات.

مع مراعاة أن تكون الدراسة أثناء العام الدراسي مسائية، أما في فترة الإجازة الصيفية فستكون الدراسة صباحية ومسائية.