لحظات رعب.. حيتان مفترسة تهاجم بحارا في المحيط وتدمر قاربه

نتيجة للصيد الجائر، عاش بحار بريطاني لحظات من الرعب عندما حاصرته مجموعة من الحيتان القاتلة وهاجمت قاربه أثناء إبحاره في مضيق جبل طارق.

يقول البحار البريطاني «آلان بروسيز» 63 عامًا، إن حيتان الأوركا الأربعة حاولت قلب اليخت الشراعي الذي يبلغ طوله 44 قدمًا عن طريق التصادم والتأرجح من أجل الإلقاء به هو وزميله في الماء.

ولمدة 90 دقيقة، قامت المخلوقات بتحويل هيكل القارب مرارًا وتكرارًا وكسرت الدفة لتعطيله في المحيط.

انسحب آلان وزميله ستيفن، من الطابق السفلي للابتعاد عن الحوت الذي يبلغ طوله 18 قدمًا، والذي تبين أنه أنثى وصغيريها وطلبوا المساعدة من خلال الاتصال اللاسلكي.

في النهاية، تركت الأوركا السفينة بمفردها وتمكن آلان وستيفن من إبعادها مسافة 10 أميال عن أقرب ميناء في بارباتي في جنوب إسبانيا.

يقول بروسيز أنه وزميله سارعا في النزول إلى الطابق السفلي لأننا عندما نظرنا إليهم كانوا يراقبوننا بحثًا عن الطعام.

كنا نشعر بقوة هذه المخلوقات وهي تدفع جوانب القارب ولم يكن هناك شيء يمكننا فعله، لقد كان قاربًا وزنه 10 أطنان وكانوا يدفعونه جانبًا.

سبب مهاجمة الحيتان للقوارب

مع استمرار البشر في استنفاد إمدادات التونة ذات الزعانف الزرقاء ومصادر الغذاء الأخرى، تجد الأوركا صعوبة في البقاء على قيد الحياة وأصبح هجومها على القوارب أكثر شيوعًا.



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