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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائى جلدية تحذر من استخدام الليمون على البشرة لهذا السبب

بشرة
بشرة

 

 

قالت الدكتورة عائشة ربيع ، اخصائى الجلدية ، ان فيتامين سى من الأساسيات الهامة والضرورية للبشرة ويدخل ضمن الروتين الأساسى لنضارة وتفتيح البشرة .


وأضافت " ربيع " ، خلال استضافتها ببرنامج راجل و٢ ستات والمذاع عبر فضائية On e ،ان استخدام فيتامين سى للبشرة يتطلب معه استخدام واقى للشمس محذرة من استعمال الليمون ووضعه على البشرة بمفرده خاصة انه يتسبب فى تهيج والتهاب البشرة .


ونصحت ب  استعمال فيتامين سى بطريقة مناسبة ومفيدة للبشرة دون التسبب فى التهابات واضرار ، لافتة الى ان اعلى نسبة تركيز صحية لفيتامين سى تكون ١٥٪ واستعماله فى الحال والبعد عن تخزينه تجنبا لتهيج البشرة .


يذكر أن ماسك قشر البرتقال من الطرق الطبيعية الفعالة في علاج حب الشباب بفضل احتواءه على فيتامين سي وحمض الستريك الموجود على تقشير البشرة وإزالة انسداد المسام وإزالة حب الشباب والرؤوس السوداء وزيادة صحة الجلد مما يجعل البشرة أكثر إشراقة.


كما ان فيتامين سي الموجود في ماسك قشر البرتقال على تهدئة البشرة وعلاج البثور والتخلص من  حب الشباب نهائيا وتجديد خلايا البشرة.

 

7 أغذية صحية لعلاج البشرة الدهنية فيتامين سي تقشير البشرة تفتيح البشرة البشرة التهاب البشرة

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