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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما قالت أسرة فريال أشرف لابنتهم البطلة قبل السفر إلى طوكيو 2020

أسرة فريال أشرف
أسرة فريال أشرف

كشفت البطلة فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، عن آخر الكلمات التي قالها والديها لها قبل السفر للمشاركة في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. 

وقالت فريال أشرف، في حوار عبر زووم، لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء ليوم الأحد، إنه :"ماما قالت لي انتي البطلة وتحققي الدهب، وبابا وعدني بمكافاة حلوة لو جبت الدهب، ومسكت في المكافأة". 

فيما ردت عزة إسماعيل والدة البطلة فريال أشرف، أنه :" ابنتي قالت فريال لي لما اكسب الميدالية الذهبية هتطلعك للحج، وربنا يوفقها دايما". 

 

فيما عبرت البطلة فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، عن عميق فرحتها وتقديرها لحصولها على الميدالية الذهبية، مؤكدة أن هذا الأمر جعل الجميع يشعر بالفخر. 

 

وأكدت فريال أشرف، في حوار عبر زووم، لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الأحد، أنها تشجع النادي الأهلي ولكنها تحترم النادي الزمالك، مؤكدا انها ترفض التعصب بكل أشكاله وأنواعه. 

 

وأضافت البطلة فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، أنها شخص مدلل لوالديها وخاصة ابيها، مستدركة أنه :"اي حد عايز حاجة من بابا يقول له عشان خاطر فريال، وعلى طول يستجيب". 

 

وأكدت البطلة فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، أنه كانت تتدرب مع الراجل في لعبة الكاراتيه، مشيرة إلى انه هذا الأمر افادني كثيرا نظرا لان سرعة الرجال اكبر واقوي، وهذا أمر في غاية الأهمية التفوق في اللعبة. 

فيما كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عميق تقديره وحبه للعبة الكاراتيه، مؤكدا انه يحب هذه اللعبة كثيرا. 

 

وأكد الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أنه يمارس لعبة الكاراتية يشكل كبير واول مرة مارستها في عام ١٩٧٠، مشير إلى أن سنطلق اسم فريال وزملائها في عددا من المحاور والكباري.

 

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، البطلة فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مؤكدا أن هذا الأمر انجاز كبير لمصر. 

 

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه البطلة، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إنه :"أقول لبنتي فريال الف مبروك يا جميلة، وحاجة جميلة وتشرف"، مستدركا أنه :و رفعتي اسم مصر والف مبروك". 

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه :"احنا اللي هحججك يا ام فريال أشرف، وخليها علينا بقى وتحجي انتي وبابا وماما والحاجة اللي انتي عايزها خليها علينا". 

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه :"هنحط اسمك على كوبري جديد واللعبة الكاراتية بحبها جدا ولعبتها سنة ٧٠". 

فريال أشرف طوكيو ٢٠٢٠ اولمبياد طوكيو الميدالية الذهبية

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