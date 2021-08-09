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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رفعتي اسم مصر وألف مبروك.. رحلة حج واسم الأبطال على المحاور.. تفاصيل تصريحات الرئيس السيسي مع فريال أشرف

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

إنشاء جيل من الأبطال هي مسؤولية الدولة والأسرة
الرئيس السيسي : رفع كفاءة 4000 مركز شباب
أحب الألعاب.. الرئيس السيسي يتحدث عن الكاراتيه لعبته المفضلة
حاجة تشرف.. السيسي: سنطلق اسم فريال أشرف على أحد المحاور الرئيسية
السيسي يهدي البطلة فريال أشرف وأسرتها رحلة الحج ويطلق اسمها على كوبري جديد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه إنشاء جيل من الأبطال هي مسؤولية الدولة والأسرة، مضيفا أنه تم رفع كفاءة أكثر من 4000 مركز شباب.

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما حققته البطلة الأولمبية فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مؤكدا انها حققت انجاز في رياضة رائعة.

 

وأكد الرئيس السيسي، أن البطلة فريال أشرف قدمت صورة رائعة لكل بنت وكل شابة مصرية في سنها، واقول لها رفعتي اسم مصر والف مبروك، مشير إلى أن البطلة فريال أشرف من أسرة مصرية عادية مثل كل المصريين.

 

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عميق تقديره وحبه للعبة الكاراتية، مؤكدا انه يحب هذه اللعبة كثيرا.

 

وأكد الرئيس السيسي، أنه يمارس لعبة الكاراتية يشكل كبير واول مرة مارستها في عام ١٩٧٠، مشير إلى أن سنطلق اسم فريال وزملائها في عددا من المحاور والكباري.

 

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، البطلة فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مؤكدا أن هذا الأمر انجاز كبير لمصر.

 

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه :"أقول لبنتي فريال الف مبروك يا جميلة، وحاجة جميلة وتشرف"، مستدركا أنه :و رفعتي اسم مصر والف مبروك".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه :"احنا اللي هحججك يا ام فريال أشرف، وخليها علينا بقى وتحجي انتي وبابا وماما والحاجة اللي انتي عايزاها خليها علينا".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه :"هنحط اسمك على كوبري جديد واللعبة الكاراتيه بحبها جدا ولعبتها سنة ٧٠".


قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة أولت مراكز الشباب اهتمام واضح خلال الـ 6 سنوات الماضية، وذلك من أجل رفع كفاءتهم، متابعا: قمنا برفع كفاءة 4 آلاف مركز على مستوى الجمهورية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أن الريف المصري يعيش فيه 50 مليون مواطن، وهم ينتظرون تطوير مراكز الشباب.


وشدد على أن صناعة بطل مصري لن يتم إلا بتكاتف كافة الجهات، سواء من جهة الدولة أو الاسر، مسترسلا: الرياضة حياة للجميع".

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، البطلة فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مؤكدا أن هذا الأمر انجاز كبير لمصر.

 

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه البطلة، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء أمس الأحد، إنه :"أقول لبنتي فريال الف مبروك يا جميلة، وحاجة جميلة وتشرف"، مستدركا أنه :و رفعتي اسم مصر والف مبروك".


قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة أولت مراكز الشباب اهتمام واضح خلال الـ 6 سنوات الماضية، وذلك من أجل رفع كفاءتهم، متابعا:" النوادي موجوده في العواصم وليس داخل القرى، ولهذا يجب علينا الاهتمام بالمراكز".
 

عبد الفتاح السيسي فريال أشرف الميدالية الذهبية اسرة مصرية رحلة الحج المحاور الرئيسية لعبه الكاراتية الرئيس السيسي

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