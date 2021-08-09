بينهم 3 أطفال.. إصابة 7 أشخاص بتسمم غذائي عقب تناول وجبة فاسدة بسوهاج

أصيب 7 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال، عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، بالمنزل دائرة مركز شرطة سوهاج بالمحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول كل من: "علي - ٦٦ سنه - بالمعاش، زوجته صابره - ٦٠ سنه - ربة منزل، وزوجتي نجليهما أميرة - ٢٧ سنه - ربة منزل، ومنى - ٣٥ سنه - ربة منزل، واحفاد الأول عبدالرحمن - ١٢ سنه - تلميذ، ووعد - ٤ سنوات، ومريم - ٣ سنوات".

مُصابين بحالة إعياء شديدة وقئ مُستمر، إدعاء تناول وجبة طعام منزلي فاسدة، بسؤال الجدين وزوجات نجليهما أفاد بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.