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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد 6 سنوات من التعليق.. أولى الرحلات الروسية تصل إلى المنتجعات المصرية | فيديو وصور

أولى الرحلات الروسية
أولى الرحلات الروسية

استقبل مطار الغردقة  الدولى، صباح اليوم، الاثنين، أولى الرحلات الجوية للشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من العاصمة الروسية موسكو رحلة رقم MS724 من طراز إيرباص 300-A330 وعلى متنها ٣٠٠ سائحا روسيا إيذانا ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية الى مدينتى الغردقة و شرم الشيخ  .

يأتي ذلك فى إطار استئناف الحركة الجوية الروسية الى المدن السياحية المصرية ، وفي ضوء  جهود وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر.

تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه فور هبوط الرحلات الجديدة الى ارض المطار  كما تم إستقبال الركاب بالورود وتوزيع هدايا تذكارية عليهم بهذه المناسبة ، كما يستقبل مطار شرم الشيخ غدا الثلاثاء أولي رحلات مصرللطيران القادمة مباشرة من موسكو  .

وأكد الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أنه لأول مرة تقوم مصرللطيران بتشغيل رحلات منتظمة مباشرة بين موسكو وكل من مطاري الغردقة وشرم الشيخ تزامنا مع قرار عودة تشغيل الرحلات الجوية السياحية بين مصر وروسيا وذلك بجانب رحلاتنا اليومية بين القاهرة وموسكو مما يساهم بشكل كبير فى توفير خدمات وخيارات سفر جديدة تعمل على جذب عدد أكبر من المسافرين والسائحين القادمين من روسيا الى مصر .

وأضاف أن شركة مصر للطيران سوف تسير ٤ رحلات أسبوعيا مباشرة من موسكو الى الغردقة كما تسير مصرللطيران ٣ رحلات أسبوعيا مباشرة من موسكو الي شرم الشيخ بطراز الايرباص A330-300 الذي يسع لعدد  ٣٠١ راكبا وذلك لإستيعاب الطلب المتوقع من السائحين الروس علي المقاصد السياحية المصرية .

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