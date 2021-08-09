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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل إطلاقها بأيام.. إمكانات خارقة لسلسلة هواتف هونر Honor Magic 3

تسريبات تكشف إمكانات
تسريبات تكشف إمكانات خارقة لهواتف هونر Honor Magic 3

تستعد شركة هونر الصينية إطلاق سلسلة هواتفها الذكية القادمة Magic 3، التى ستشمل هاتفي Honor Magic 3 و Honor Magic 3 Pro، والمقرر إطلاقها  فى 12 أغسطس المقبل، حيث ستصدر الهواتف بإمكانات جبارة ، كما أن موعد صدروها يتزامن مع مطالبات أمريكية بحظر الشركة تجاريا على خطى ما حدث مع شركة هواوي.    

 

وكشفت أحدث التقارير عن بدء عمليات الحجز المسبق لسلسلة هواتف هونر الذكية والتى ستعمل بمعالج من نوع + Snapdragon 888 فى العديد من المتاجر، كما يمكن حجز سلسلة هواتف Honor Magic 3 عبر المتاجر الإلكترونية، وفقاً لموقع "gizmochina" التقني.

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وتم رصد سلسلة هواتف هونر الذكية القادمة Honor Magic 3 ، قبل أيام على منصة Geekbench لإختبارات الأداء، والتى جاء الهاتف الأساسي Honor Magic 3 dحمل رقم طراز "HONOR ELZ-AN10"، pde حقق الهاتف الذكي من هونر درجة أحادية النواة بلغت 3556، ودرجة متعددة النواة بلغت 10257، والذي سيعمل بمعالج Snapdragon 888+، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجا بايت.

 

كما كشفت المنصة الصينية الشهيرة لقياس الأداء AnTuTu، عن الهاتف الآخر من السلسة  Honor Magic 3 ، والذي يحمل رقم طراز "ELZ-AN20"، حيث سجل الهاتف الذكي 749.223 نقطة على معايير المنصة، وسيعمل بمعالج بمعالج Snapdragon 888+، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بسعة 12 جيجا بايت، وذاكرة التخزين الداخلية UFS 3.1 بسعة 512 جيجا بايت.

 

ووفقاً لموقع "GSMarena" التقني، فإن سلسلة هواتف Honor Magic 3 ستأتى بشاشة مع حواف منحنية، بقياس 6.76 بوصة، بجودة عرض 1228 بيكسل ، وبدقة x 2772 1334 ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش للكاميرا السيفلى.

 

وستحزم سلسلة هواتف Honor Magic 3 من هونر بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقوة 100 واط ، واللاسلكي بقوة 50 واط، مما سيمكن الهواتف من الشحن في دقائق قليلة.  

5 كاميرات في سلسلة هواتف Honor Magic 3

وستحتوي سلسلة هواتف Honor Magic 3 ، على 5 كاميرات خلفية على شكل M، مع عدد من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكاميرا، مع ميكروفون لميزات تكبير الصوت ، و LED مزدوج وميض في الأسفل وواحد في الأعلى، كما ستحتوي على عدسة مقربة منظار مع دعم تقريب يصل إلى 100x مصحوبًا بكاميرا رئيسية عالية الدقة مع مستشعر كبير.
 

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