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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات مذهلة وسعر رخيص لهاتف هونر Honor X20 5G

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات مذهلة وسعر رخيص لهاتف هونر Honor X20 5G

تستعد شركة هونر الصينية لتوسعة سلسلة هواتفها من سلسلة هواتفها X، بالعمل على إطلاق أحدث هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة، التى تأتى بمواصفات مميزة وسعر رخيص يناسب الفئة الشبابية، والذي سيحمل اسم Honor X20 5G

 

وتم رصد هاتف هونر القادم HONOR X20 5G، على منصة Geekbench لإختبارات الأداء، يحمل رقم طراز "NTN-AN20"، حيث حقق الهاتف درجة أحادية النواة بلغت 709، ودرجة متعددة النواة بلغت 2079، كما كشفت منصة اختبارات الأداء عن العديد من المواصفات الرئيسية الرائعة التى سيحصل عليها الهاتف الذكي، وفقاً لموقع "Newsbytesapp" التقني.

 

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يأتى هاتف هونر الذكي Honor X20 5G، بشاشة من نوع IPS LCD، قياس 6.6 بوصة، والتى تأتى بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2408 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثقب للكاميرا الأمامية، ويمتاز بحواف سفلية نحيفة، مع قارئ بصمة الأصابع مثبت على جانب الهاتف.


وسيحتوي هاتف هونر القادم Honor X20 5G، على كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا لتصوير العمق والتى تأتى بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير ماكرو يأتى بدقة 2 ميجابكسل، يالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي تأتى بدقة 16 ميجابكسل.

 

وسيعمل هاتف هونر المرتقب Honor X20 5G، بمعالج من نوع Dimensity 900، من إنتاج شركة ميديا تك، الذي يأتى بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة تصل إلى 8 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت.

 

ويحزم هاتف هونر الذكي Honor X20 5G، بطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 66 واط، كما يعمل بواجهة المستخدم  Magic UI 4.0، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

 

يدعم هاتف هونر Honor X20 5G، الإتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، كما يدعم الإتصال اللاسلكي Wi-Fi ، والبلوتوث Bluetooth 5.1،  وكانت الشركة الصينية قد أعلنت منذ أيام عن موعد إطلاقها للهاتف المرتقب في الأسواق الصينية والمقرر أن يكون في 12 من الشهر الحالي. 

 

ولم يتم الإعلان الرسمي على سعر الهاتف القادم من هونر ، والمقرر الإعلان عنه وقت الإطلاق الرسمي للهاتف الذكي، لكن بالنظر إلى مواصفات الهاتف، فمن المتوقع أن يأتى Honor X20 5G، بسعر 309 دولار "أي ما يعادل 4 آلاف و 800 جنية مصري".

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