عامل يهشم جسد صديقه في محل "بلاي استيشن" بمنشأة ناصر

مزق عامل جسد صديقه بزجاجة بعد مشادة بينهما داخل محل "بلاى إستيشن" بمنشأة ناصر بسبب المزاح ، تم ضبط المتهم ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بعرضه على النيابة للتحقيق .
تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة منشأة ناصر يفيد ورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقباله طالبا - مقيما بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالصدر وآخر قطعى باليد.
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه "عامل - مقيم بذات العنوان" حال تواجدهما داخل محل ألعاب الفيديو "بلاي ستيشن" بالمنطقة سكنهما بسبب المزاح فيما بينهما .
كما تبين من التحريات أن المشادة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالضرب باستخدام زجاجة مياه غازية كانت بحوزته محدثاً إصابته ولاذ بالفرار تم ضبطه .