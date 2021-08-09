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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل يهشم جسد صديقه في محل "بلاي استيشن" بمنشأة ناصر

أرشيفية
أرشيفية

 مزق عامل جسد صديقه بزجاجة بعد مشادة بينهما داخل محل "بلاى إستيشن" بمنشأة ناصر بسبب المزاح ، تم ضبط المتهم ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بعرضه على النيابة للتحقيق .

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ضبط مسلح قبل تشاجره مع آخرين بالمقطم

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة منشأة ناصر يفيد ورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقباله طالبا - مقيما بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالصدر وآخر قطعى باليد.

 

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه "عامل - مقيم بذات العنوان" حال تواجدهما داخل محل ألعاب الفيديو "بلاي ستيشن" بالمنطقة سكنهما بسبب المزاح فيما بينهما .

 

كما تبين من التحريات أن المشادة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالضرب باستخدام زجاجة مياه غازية كانت بحوزته محدثاً إصابته ولاذ بالفرار تم ضبطه .

 

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

قسم شرطة منشأة ناصر بلاى إستيشن طالب مباحث القاهرة

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