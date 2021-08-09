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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تكشف مدى احتمالية إصابة الأشخاص بكورونا بعد تلقي اللقاح

لقاح كورونا
لقاح كورونا

شكل فيروس كورونا الجديد، تحديًا غير مسبوق لصحة الناس الجسدية والعقلية، على الرغم من أن لقاحات فيروس كورونا COVID تم تطويرها في الوقت المناسب وأثبتت فعاليتها.

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دراسة علمية تكشف عن اللقاح الفعال ضد متحور دلتا

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دراسة: جرعة واحدة من لقاح فايزر كافية لمتعافي كورونا

ووسط تزايد خطر الإصابة بمتغير دلتا، أصيب العديد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بالفيروس وحتى ظهرت عليهم أعراض خفيفة إلى معتدلة، ووفقًا للخبراء تم الحد من مخاطر العدوى الشديدة.

 

وأشارت الدراسات إلى أن الأشخاص الذين تلقوا جرعاتهم من اللقاح هم أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا COVID-19 وانتشاره للآخرين.

 

وتحدث عدوى كورونا عندما يصاب الشخص بفيروس SARs-COV-2 حتى بعد التطعيم الكامل، ويبقى الشخص إما بدون أعراض أو يصاب بأمراض خفيفة إلى متوسطة، وفي بعض الحالات يمكن للفرد أن يستسلم للفيروس.

 

 ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، على الرغم من وجود حالات عدوى اختراق، يُقال إنها نادرة جدًا وأن الأشخاص المصابين أقل عرضة للإصابة بالمرض.

 

ووفقًا لبحث أجراه باحثون في جامعة إمبريال كوليدج بلندن، فوجد أن أولئك الذين تلقوا جولتي لقاح ضد الفيروس التاجي كورونا هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بنسبة النصف من أولئك الذين لم يتم تلقيحهم.

 

واستند البحث إلى اختبارات المسحة التي أخذها ما يقرب من 98233 شخصًا في المنزل وتم تقييم عيناتهم عن طريق اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل بين 24 يونيو و 12 يوليو، وفقًا للبيانات تم اختبار 527 اختبارًا إيجابيًا وتم تحليل 254 اختبار مسحة بنجاح في المختبر من أجل تحديد أصولها ، والتي كانت 100 في المائة منها متغيرات دلتا.


ووجد أن الأشخاص الذين تلقوا كلتا اللقاحين كانوا أقل عرضة للإصابة بعدوى خطيرة وانتشارها للآخرين ، نظرًا لأن الحمل الفيروسي كان أقل بكثير من الأشخاص غير المحصنين.

 

ومع ذلك إذا تعرض الشخص الملقح بالكامل للفيروس ، فإن احتمالية إصابته بالعدوى هي واحد من كل 26 ، بينما بالنسبة للأشخاص غير الملقحين، سيكون واحدًا من كل 13.

كورونا فيروس كورونا لقاحات فيروس كورونا دلتا متغير دلتا

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