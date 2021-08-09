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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد الرياضة للجسم.. وأفضل 6 أنواع للصحة

فوائد ممارسة الرياضة
فوائد ممارسة الرياضة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمام الدولة بـ الرياضة وبمراكز الشباب خلال الـ 6 سنوات الماضية، وذلك من أجل رفع كفاءتهم، متابعا:" النوادي موجوده في العواصم وليس داخل القرى، ولهذا يجب علينا الاهتمام بالمراكز".

وفي إطار اهتمام الرئيس السيسي بالرياضة، نستعرض خلال التقرير التالي أفضل رياضة للجسم وفوائدها على الصحة.

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أفضل رياضة للجسم 

تعتبر ممارسة الرياضة من العادات الصحية التي يجب الاهتمام بها في جميع المراحل العمرية، حيث انها تساعد على مقاومة الأمراض والحفاظ على الصحة بشكل عام.

1- السباحة 

السباحة ليست مجرد تمرين بدني كامل؛ إنها أيضًا مفيدة لصحة القلب وتساعد على التخلص من التوتر، كما أنها تحافظ على وزن الجسم الصحي لأنه يحرق الكثير من السعرات الحرارية، ويحسن قدرة الرئة، ويبني القوة العضلية والقدرة على التحمل. 

السباحة

2- التنس 

أفاد التقرير أن يمكنك حرق ما يصل إلى 600 سعرة حرارية أثناء لعب التنس لمدة ساعة،  وتزيد رياضة التنس من قوة الذراع، والتنسيق، وصحة القلب والأوعية الدموية.

رياضة التنس

3- التجديف

تظهر الأبحاث أن التجديف له العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك فقدان الوزن بشكل فعال، وانخفاض خطر الإصابة، وزيادة قوة العضلات. 

التجديف

4- المصارعة

المصارعة هي رياضة رائعة لتطوير مهارات اللياقة البدنية وكذلك آليات الدفاع عن النفس المفيدة، كما تعمل المصارعة على تحسين حركة المفاصل والجسم، وتساعد على إنقاص الوزن وتساهم في اللياقة العامة.

المصارعة

5- كرة السلة 

على الرغم من أن لعب كرة السلة قد يستهلك الكثير من طاقة الجسم، إلا أنه مفيد جدًا لأنه يبني القدرة على التحمل ويحسن التوازن والتنسيق، حيث تظهر الأبحاث أن رياضة كرة السلة تساعج على الانضباط الذاتي، وبناء قوة العظام، وهو أمر رائع لصحة القلب والأوعية الدموية.

كرة السلة

6- ركوب الدراجات 

ركوب الدراجات من الهوايات المفيدة التي تعمل على زيادة لياقة القلب والأوعية الدموية، ويعزز قوة العضلات ومرونتها، بل يجعلك أيضًا أكثر سعادة ويجعل عقلك أقوى.

ركوب الدراجات

فوائد الرياضة اليومية 

على الرغم أن ممارسة الرياضة تساعد على إنقاص الوزن ونسف الدهون إلا انها فوائدها على الصحة مذهلة، فضلا انها تطيل العمر للكبار والصغار، ونصح الكثير من الخبراء بتعليم الأطفال ممارسة أي نوع من الرياضات للحفاظ على صحتهم ضد الأمراض.

1- التحكم في الوزن

تلعب التمارين دورًا مهمًا في التحكم في وزنك ومنع تراكم الدهون في الجسم.

2- الوقاية من أمراض القلب 

الرياضة تقوي قلبك وتحسن الدورة الدموية، حيث يرفع تدفق الدم المتزايد مستويات الأكسجين في جسمك،وهذا يساعد على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع الكوليسترول في الدم، مرض الشريان التاجي، والنوبات القلبية.

3- ضبط السكر في الدم 

يمكن أن تخفض الرياضة من مستوى السكر في الدم وتساعد الأنسولين على العمل بشكل أفضل، هذا يمكن خفض خطر لمتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع 2 .

4- الإقلاع عن التدخين 

قد تسهل ممارسة الرياضة الإقلاع عن التدخين عن طريق تقليل الرغبة الشديدة في التدخين وأعراض الانسحاب، يمكن أن يساعد أيضًا في الحد من الوزن الذي قد تكتسبه عند التوقف عن التدخين.

5- تحسين المزاج 

يفرز جسمك مواد كيميائية يمكن أن تحسن مزاجك وتجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء، يمكن أن يساعدك ذلك في التعامل مع التوتر وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.

6- تحسين الصحة الجنسية 

قد تقلل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام من خطر الإصابة بضعف الانتصاب عند الرجال، بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من الضعف الجنسي، قد تساعد التمارين في تحسين وظائفهم الجنسية، وعند النساء، قد تؤدي التمارين الرياضية إلى زيادة القدرة الجنسية.
 

** المصادر 

cuetah

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