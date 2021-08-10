خلافات الجيرة تثير غضب أبناء العم وينتج عنها أربعة مصابين بسوهاج

أصيب أربعة أشخاص بنزيف وجروحًا وكسور وكدمات مُتفرقة بالجسم، إثر نشوب مُشاجرة بين أبناء عمومة بمركز سوهاج بالمحافظة، لخلافات الجيرة القائمة فيما بين الطرفين.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج إشارة من مستشفى سوهاج العام يفيد بوصول كل من:"مصطفى. ا. م - ٣٥ سنة - عامل - مُصاب باشتباه نزيف بالمخ وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وشقيقه الجبالي. ا. م - ٢٠ سنة - عامل - مُصاب بجرح رضي بفروة الرأس".

وطرف أول، وكل من:"رمضان. م. ع - ٣٧ سنة - عامل - مُصاب بكسر باليد اليُمنى، وشقيقه خلف. م. ع - ٤٣ سنة - عامل - مُصاب بجرح رضي بفروة الرأس"؛ إثر نشوب مُشاجرة طاحنة بين الطرفين.

وبالانتقال والفحص وبسؤال الطرفين ألقى كل منهما التهم على الطرف الآخر بالتعدي أولا بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها؛ وذلك لوجود خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.