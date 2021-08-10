بعد استلام مصر شحنة منه.. تعرف على أعراض لقاح جونسون الأمريكي وفعاليته.. ومن يجب تطعيمه أولا.. وأهم توصيات «الصحة العالمية» للمرأة الحامل

منظمة الصحة العالمية توصي بعدم بتأخير الحمل أو إنهائه بسبب التطعيم

لا ينصح باللقاح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا

لقاح Janssen أصبح آمنًا وفعالًا من 25 يونيو 2021

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن بدء استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد «جونسون آند جونسون» الأمريكي.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أنه تم استلام 261 ألفا و600 جرعة من لقاح جونسون آند جونسون، في مطار القاهرة الدولي، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، مؤكدة استمرار استقبال شحنات أخرى من اللقاح تباعاً خلال الفترة القادمة.

وفى هذا السياق تعرف على أعراض لقاح جونسون الأمريكي وفعاليته.

من يجب تطعيمه أولاً؟



في حين أن إمدادات لقاح COVID-19 محدودة، يجب إعطاء الأولوية للعاملين الصحيين المعرضين لخطر التعرض بشكل كبير وكبار السن.

ويمكن للبلدان الرجوع إلى منظمة الصحة العالمية لترتيب أولوياتها من الفئات المستهدفة.

أعراض لقاح جونسون الأمريكي وفعاليته

أعراض لقاح جونسون تظهر خلال 42 ساعة بعد تلقي اللقاح، وبدأت الأعراض في الظهور في غضون 42 يومًا لدى معظم الأشخاص بعد تلقي لقاح جونسون.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنه يجب على الناس التماس العناية الطبية إذا لاحظوا أعراضًا مثل الضعف أو الوخز في الذراعين والساقين، خاصة بعد تلقي اللقاح، وتشمل الأعراض المنبهة الأخرى صعوبة المشي أو التحدث أو المضغ أو البلع والرؤية المزدوجة؛ ومشاكل التحكم في الأمعاء أو المثانة.

من غيرك يمكنه أخذ اللقاح؟



اللقاح آمن وفعال للأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معروفة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الرئة المزمنة وأمراض القلب الخطيرة والسمنة ومرض السكري.

الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أكثر عرضة للإصابة بمرض COVID-19 الوخيم.

تم تضمين هذه المجموعة السكانية في التجارب السريرية ولم يلاحظ أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

يوصى بتزويد متلقي لقاح فيروس نقص المناعة البشرية المعروفين بالمعلومات والمشورة قبل التطعيم.

هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم فعالية اللقاح للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، فمن الممكن أن تنخفض الاستجابة المناعية للقاح مما يقلل من فعاليته.

يمكن تقديم لقاح J&J للأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19 في الماضي، لكن قد يرغب الأفراد في تأجيل تطعيمهم الخاص بـ COVID-19 لمدة تصل إلى ستة أشهر من وقت الإصابة بعدوى SARS-CoV-2، للسماح للآخرين الذين قد يحتاجون إلى اللقاح بشكل عاجل أن يذهبوا أولاً.

يمكن تقديم هذا اللقاح للمرأة المرضعة التي هي جزء من مجموعة موصى بها للتلقيح (مثل العاملين الصحيين)؛ ولا ينصح بالتوقف عن الرضاعة الطبيعية بعد التطعيم حاليًا.

هل يجب تطعيم الحامل؟



توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح COVID-19 في النساء الحوامل فقط إذا كانت فوائد التطعيم للمرأة الحامل تفوق المخاطر المحتملة.

لمساعدة النساء الحوامل على إجراء هذا التقييم، يجب تزويدهن بمعلومات حول مخاطر COVID-19 أثناء الحمل، والفوائد المحتملة للتلقيح في السياق الوبائي المحلي، والقيود الحالية لبيانات السلامة لدى النساء الحوامل.

ولا توصي منظمة الصحة العالمية بإجراء اختبار الحمل قبل التطعيم، ولا تأخير الحمل أو إنهائه بسبب التطعيم، في حين أن الحمل يعرض النساء لخطر أكبر للإصابة بفيروس COVID-19 الشديد، ولا تتوفر سوى بيانات قليلة جدًا لتقييم سلامة اللقاح أثناء الحمل.

لمن لا يوصى باللقاح؟

يجب على الأفراد الذين لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة تجاه أي من مكونات اللقاح عدم تناوله.

يجب على أي شخص تزيد درجة حرارة جسمه على 38.5 درجة مئوية أن يؤجل التطعيم حتى يشفى من الحمى.

لا ينصح باللقاح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في انتظار نتائج المزيد من الدراسات في تلك الفئة العمرية.

ما هي الجرعة الموصى بها؟

توصي SAGE باستخدام Janssen Ad26.CoV2.S كجرعة واحدة (0.5 مل) تعطى عن طريق العضل.

يجب أن يكون هناك فترة زمنية لا تقل عن 14 يومًا بين إعطاء هذا اللقاح وأي لقاح آخر ضد الحالات الصحية الأخرى.

يمكن تعديل هذه التوصية عندما تتوافر بيانات عن الإعطاء المشترك مع لقاحات أخرى.

كيف يقارن هذا اللقاح باللقاحات ذات الجرعة المزدوجة المستخدمة بالفعل؟

لا يمكننا مقارنة اللقاحات وجهاً لوجه بسبب الأساليب المختلفة المتبعة في تصميم الدراسات المعنية، ولكن بشكل عام، جميع اللقاحات التي حققت قائمة منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ فعالة للغاية في الوقاية من الأمراض الشديدة والاستشفاء بسبب COVID-19.

هل هو آمن؟

قامت SAGE بتقييم دقيق للبيانات الخاصة بجودة اللقاح وسلامته وفعاليته وأوصت باستخدامه للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق.

خضع هذا اللقاح أيضًا لمراجعة وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووجد أنه آمن للاستخدام.

ما مدى فعالية اللقاح؟

بعد 28 يومًا من تلقيح Janssen Ad26.CoV2.S، وجد أن فاعليته تبلغ 85.4٪ ضد الأمراض الشديدة و93.1٪ ضد الاستشفاء.

تم العثور على جرعة واحدة من Janssen Ad26.COV2.S في التجارب السريرية لتكون فعالة بنسبة 66.9٪ ضد عدوى السارس - CoV-2 المعتدلة والحادة المصحوبة بأعراض.

هل يعمل ضد المتغيرات الجديدة لفيروس SARS-CoV-2؟

قامت SAGE بمراجعة جميع البيانات المتاحة حول أداء اللقاح في إعدادات المتغيرات المثيرة للقلق.

في التجارب السريرية، تم اختبار هذا اللقاح ضد مجموعة متنوعة من متغيرات فيروس SARS-CoV-2، بما في ذلك B1.351 (تم تحديده لأول مرة في جنوب أفريقيا) وP.2 (تم تحديده لأول مرة في البرازيل)، ووجد أنه فعال.

توصي SAGE حاليًا باستخدام هذا اللقاح، وفقًا لخارطة طريق منظمة الصحة العالمية لتحديد الأولويات، حتى لو كانت المتغيرات المثيرة للقلق موجودة في بلد ما.

مع توفر بيانات جديدة، ستقوم منظمة الصحة العالمية بتحديث التوصيات وفقًا لذلك.

هل يمنع العدوى وانتقالها؟

لا توجد حاليًا بيانات جوهرية متاحة تتعلق بتأثير Ad26.COV2.S على انتقال الفيروس الذي يسبب مرض COVID-19.

في غضون ذلك، يجب أن نحافظ على تدابير الصحة العامة مثل التباعد الجسدي، وغسل اليدين، ونظافة الجهاز التنفسي والسعال، وتجنب الازدحام، وضمان التهوية الجيدة.

اعتبارًا من 25 يونيو 2021، أصبح لقاح Janssen آمنًا وفعالًا في حماية الناس من المخاطر الجسيمة للغاية لـ COVID-19، بما في ذلك الوفاة والاستشفاء والأمراض الشديدة.