لحديثي التخرج وذوى الخبرة.. تعرف على وظائف ارامكو الجديدة السعودية

كشفت شركة أرامكو السعودية عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة من خلال مسارين، خصَّصت الأول للمرشحين حديثي التخرج، والثاني للمرشحين ذوي الخبرة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فقد بيَّنت شركة أرامكو السعودية، أن المتقدم حديث التخرج الذي تقل مدة خبرته عن ثلاث سنوات، يشترط عليه أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس، أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل، ومعدل تراكمي بحد أدنى 2 من 4، أو 3 من 5 في التخصصات الفنية، ومعدل تراكمي بحد أدنى 2.5 من 4، أو 3.5 من 5 في التخصصات الإدارية.

وأوضحت أرامكو أنه تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الذي تم بموجبه الموافقة على النظام الجديد لممارسة المهن الهندسية، يُلزم جميع المهندسين الذين يتقدمون بطلب للعمل لدى الشركة بالتسجيل رسمياً لدى الهيئة السعودية للمهندسين، والحصول على الاعتماد المهني المطلوب، وإرفاق أي مستندات ضرورية مع طلب التسجيل للوفاء بهذا الشرط.

وفيما يخصُّ المرشح ذوي الخبرة الذي تزيد مدة خبرته عن ثلاث سنوات، أشارت الشركة إلى أنه يشترط عليه أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس، أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل، ودرجة الدبلوم، أو شهادة المرحلة الثانوية بنظام الدراسة بدوام كامل.

وذكرت الشركة، أن المرشح إذا كان مهنياً من ذوي الخبرة في مجال عمله، فإن أرامكو يمكن أن توفر له مجموعة متنوعة من الوظائف في مجالاتٍ مثل الهندسة، وعلوم الأرض، وتقنية المعلومات، والتسويق، والموارد البشرية.