بتكلفة 52 مليون جنيه.. إنشاء محطتي رفع صرف صحي في الشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محطتي الرفع صرف صحي المسلمية وبني عامر بمركز الزقازيق والمقامتين بتكلفة 52 مليون جنيه ، للوقوف علي معدلات الأداء وتذليل كافة المشكلات والعقبات التي تقف حائلاً أمام تسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة علي أهالي قريتي بني عامر والمسلمية وتوابعهما.

تجول المحافظ داخل المحطتين للتأكد من جاهزيتهما للتشغيل الفعلي مشيداً بحجم الأعمال بهما لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين ، حيث تم الاتفاق على تسليم المشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بعد أن تم الانتهاء منه تماما وبدء إجراءات التعاقد مع المواطنين من الأسبوع القادم لتحقيق الاستفادة من المشروع وتقديم أفضل الخدمات لهم.

أضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للإنتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات ، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ 14 مشروع بقطاع الصرف الصحي بمركز الزقازيق بتكلفة 2 مليار و293 مليون جنيه.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس عبد الشافي عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عصام عبد الحميد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية والمهندس رأفت بدر رئيس القطاعات الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.