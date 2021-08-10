رئيس قسم الصدر بقصر العيني: فيروس كورونا تم تخليقه بنسبة 90%..فيديو

قال الدكتور يسرى عقل أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني أن فيروس كورونا تم تخليقه بنسبة 90% بأحد المختبرات وذلك نتيجة تحوراته الكثيرة.

وأضاف عقل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”،أن هناك حالات تكون لديها إصابات كبيرة في الرئة ولكن يمرون من هذه المحنة بسلام ويعودون إلي طبيعتهم.

لم يظهر عليهم أعراض

وتابع أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني أن هناك دراسة تمت في ألمانيا ووجدوا أن نسبة كبيرة من الأشخاص الأصحاء الذين أصيبوا ولم تظهر عليهم أعراض وجدو أن الأجسام المضادة التي هي ضد فيروس كورونا متواجدة في الدم لديهم.

وأشار عقل إلى أن ما يجعل الكرف يتغير في الدول التي ظهر بها الوباء هو أن هناك جزءا كبيرا جدا من المواطنين لديهم مناعة قوية.