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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة: إعدام 240 كيلو مواد غذائية فاسدة بالعمرانية

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بإعدام 240 كيلو جرام مواد غذائية تم ضبطها داخل محلات بدائرة قسم شرطة العمرانية، بعدما تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال قيام ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة، من شن عدة حملات بالتنسيق مع الأحياء،للتصدي للباعة الجائلين ومنع الأسواق العشوائية في إطار خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وقد تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية وزنت 240 كيلو جراما، خلال حملة موسعة بدائرة قسم شرطة العمرانية.

تم استدعاء قسم مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية للكشف عن المضبوطات، وتم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيقات.

النيابة العامة النيابة العامة بجنوب الجيزة قسم شرطة العمرانية العمرانية

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