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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعدد من عمال اليومية بالطريق الدائري الإقليمي أعلى نزلة طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي.

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفيات القريبة وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري الإقليمي اعلي نزلة طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي وتبين مصرع شخص وإصابة 13 اخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

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تم نقل 12 مصابا إلى مستشفى بلبيس واخر إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وجاري تحرير محضر بالواقعة.

الشرقية تحرير طريق مستشفيات مصرع اصابة جثة الأمن

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