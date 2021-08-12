أنا و عائلتي شربنا من النيل ..السفير البريطاني بالقاهرة يعلن تقاعده |فيديو

كشف السفير البريطاني بالقاهرة جيفري آدامز في مقطع فيديو نشره علي حسابه الرسمي عبر موقع تويتر، عن انتهاء فترة عمله في مضر التي تجاوزت مدة ٣ سنوات، و تقاعده بعد العمل الدبلوماسي لمدة ٤٢ عاماً.



كما وجه آدامز الشكر لكل من ساعده في عمله خلال هذه الفترة، معلناً فخره بالعلاقات المصرية البريطانية، و ما تم تحقيقه من تعاون مشترك.

و عبر السفير البريطاني عن سعادته لعودة الرحلات السياحية المباشرة بين المملكة المتحدة و شرم الشيخ من أجل تنشيط السياحة.

استشهد جيفري باللقاء السابق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في يناير الماضي، حينما أعلن القائدان أن العلاقات بين مصر و بريطانيا لا حدود لها.



و تحدث جيفري آدامز عن حياته الخاصة مع عائلته في مصر، واصفاً مده عمله بالقاهرة بـ الفترة بالرائعة بالإضافة لاستمتاعهم بالسفر حول معظم مناطق مصر و مقابلة المصريين بشتي أطيافهم.

واختتم حديثه بأن لمصر مكانة خاصة في قلبه، حيث زارها لأول مرة في السبعينيات، ثم زارها مرة أخري في التسعينيات للعمل، و لاحقا مع توليه مهامه كسفير، و المصادفة أن والده كان السفير البريطاني السابق أيضاً في القاهرة، و الذي تقاعد مثله هنا.

وأشار جيفري آدامز الى أن السفير البريطاني الجديد بالقاهرة سيكون صديقه منذ ٢٠ عاما جاريث بيلي، وهو يتحدث العربية بطلاقة.

وتابع جيفري آدامز قائلا : " عائلتي و أنا شربنا من النيل، لذلك هذا ليس بوداع، و انما الي اللقاء".