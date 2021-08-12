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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أنا و عائلتي شربنا من النيل ..السفير البريطاني بالقاهرة يعلن تقاعده |فيديو

السفير البريطاني
السفير البريطاني السابق بالقاهرة

كشف السفير البريطاني بالقاهرة جيفري آدامز في مقطع فيديو نشره علي حسابه الرسمي عبر موقع تويتر، عن انتهاء فترة عمله في مضر التي تجاوزت مدة ٣ سنوات، و تقاعده بعد العمل الدبلوماسي لمدة ٤٢ عاماً.


كما وجه آدامز الشكر لكل من ساعده في عمله خلال هذه الفترة، معلناً فخره بالعلاقات المصرية البريطانية، و ما تم تحقيقه من تعاون مشترك.

و عبر السفير البريطاني عن سعادته لعودة الرحلات السياحية المباشرة بين المملكة المتحدة و شرم الشيخ من أجل تنشيط السياحة.

استشهد جيفري باللقاء السابق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في يناير الماضي، حينما أعلن القائدان أن العلاقات بين مصر و بريطانيا لا حدود لها.


و تحدث جيفري آدامز عن حياته الخاصة مع عائلته في مصر، واصفاً مده عمله بالقاهرة بـ الفترة بالرائعة بالإضافة لاستمتاعهم بالسفر حول معظم مناطق مصر و مقابلة المصريين بشتي أطيافهم.

واختتم حديثه بأن لمصر مكانة خاصة في قلبه، حيث زارها لأول مرة في السبعينيات، ثم زارها مرة أخري في التسعينيات للعمل، و لاحقا مع توليه مهامه كسفير، و المصادفة أن والده كان السفير البريطاني السابق أيضاً في القاهرة، و الذي تقاعد مثله هنا.

وأشار جيفري آدامز  الى أن السفير البريطاني الجديد بالقاهرة سيكون صديقه  منذ ٢٠ عاما جاريث بيلي، وهو يتحدث العربية بطلاقة.

وتابع جيفري آدامز قائلا : " عائلتي و أنا شربنا من النيل، لذلك هذا ليس بوداع، و انما الي اللقاء".

السفير البريطاني بالقاهرة جيفري آدامز السفير البريطاني السيسي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السفير البريطاني الجديد بالقاهرة جاريث بيلي

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