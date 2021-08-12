خلفا لجيفري آدامز..جاريثي بيل السفير البريطاني الجديد بالقاهرة

‏كان قد ظهر منذ قليل السفير البريطاني السابق بالقاهرة جيفري آدامز في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للسفارة، معلنا تقاعده من السلك الدبلوماسي بعد ٤٢ عاماً من العمل، في نهاية ثلاث سنوات رائعة قضاها في مصر.

ليعلن آدامز أن السفير البريطاني الجديد بالقاهرة هو صديقه القديم جاريثي بيل، الذي يتحدث العربية بطلاقة.

و قال جيفري أنه سيعود للعيش في اسكتلندا، هو و ماري-إيما، ممتنين جدًا لكل من جعل وقتهم في مصر لا يُنسى.

جدير بالذكر لمصر مكانة خاصة في قلبه، جيفري آدامز حيث زارها لأول مرة في السبعينيات، ثم زارها مرة أخري في التسعينيات للعمل، و لاحقا مع توليه مهامه كسفير، و المصادفة أن والده كان السفير البريطاني السابق أيضاً في القاهرة، و الذي تقاعد مثله هنا.