جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية لقرية بهيج ببرج العرب

حياة كريمة..

شارك قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، فى القافلة الطبية التى نظمتها اللجنة الطبية العليا والإستغاثات الطبية بمجلس الوزراء للقري الأكثر احتياجاً وذلك لعلاج المرضي غير القادرين بقرية بهيج ببرج العرب، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، ومؤسسة حياة كريمة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية الشئون الصحية.

وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوة إن هذا يأتي فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية للنهوض بالقري والنجوع فى المجتمع المصري وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وإشراف جامعة الإسكندرية.

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وأشارت الدكتورة وفاء السحلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الإسكندرية، إلى أن القافلة شارك فيها 39 عضو هيئة تدريس من كلية الطب فى تخصصات (الجلدية - القلب - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن - الأمراض النفسية والعصبية - طب المناطق الحارة - العمليات الجراحية - الأورام)، 19 عضو هيئة تدريس من طب الأسنان، 8 من التمريض.

وتم إجراء الكشف الطبى وعلاج عدد 417 حالة في التخصصات الطبية المختلفة وتم تحويل عدد من الحالات التي تحتاج إلي إجراء أشعة وتدخل جراحى إلى المستشفى الرئيسي الجامعي ومستشفى الحضرة الجامعي.