الجيش اللبناني: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في هذه المناطق

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه فى لبنان قيام منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: الطيري، اللويزة وعلما الشعب ــ الجنوب.

ووفق ليبانون فايلز ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: حولا، طيرحرفا، يارون، الضهيرة، مروحين، وعمرا ــ الجنوب".

كما أعلنت قياد الجيش اللبناني أن وحدة من الجيش ستجري تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ــ حامات، وثكنة سعيد الخطيب ــ حمانا، وبولونيا، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، انقطاع التيار الكهربائي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث يعاني لبنان من أزمة انقطاع في التيار.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن المسافرين اضطروا إلى الانتظار أكثر من ساعة كاملة في داخل صالات المطار في الظلام ليلا.

ويعاني لبنان من أزمة وقود متفاقمة، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جميع المناطق لساعات طويلة.