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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تدين إطلاق طائرة بدون طيار مفخخة تجاه خميس مشيط

طائرة مفخخة
طائرة مفخخة

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن استمرار الحوثيين في هذه الأعمال الإرهابية الجبانة يبرهن على نواياهم الآثمة في استهداف المدنيين الآمنين وتهديد أمن واستقرار المملكة.

وقالت الخارجية البحرينية وفق صحيفة الوطن البحرينية "إذ تشيد وزارة الخارجية بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، فإنها تؤكد وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها".

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مطار البحرين الدولي يعلن عن إضافة خط طيران جديد إلى أبوظبي

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السعودية .. قصف حوثي يستهدف خميس مشيط

وكان قد أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة.

وقال التحالف العربي في بيان نشرته قناة "الإخبارية" السعودية إنه تم إفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين".

ولفت إلى أن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

البحرين وزارة خارجية مملكة البحرين ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار خميس مشيط السعودية

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